ΠΑΟΚ: Φίλαθλοι «ντόπαραν» ψυχολογικά τους παίκτες

Την ώρα που το θέμα του Κωνσταντέλια είναι πρώτο στις συζητήσεις των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι του «Δικέφαλοι» θέλησαν να δείξουν τη στήριξή τους στην ομάδα. Την παραμονή του αγώνα με την Μπραν για τα προκριματικά του Conference League.

Αντιπροσωπεία οπαδών βρέθηκαν στη Νέα Μεσημβρία όπου προπονήθηκαν οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι. Οι φίλαθλοι τόνισαν την στήριξή τους και ζήτησαν να έρθει η πρόκριση που χρειάζεται η ομάδα.