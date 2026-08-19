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ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς και στα δύο ματς με την Μπραν

Δύο αγωνιστικές η τιμωρία στον αρχηγό του ΠΑΟΚ για την αποβολή του στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ και δεν θα αγωνιστεί ούτε στη Νορβηγία με την Μπραν. 

ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς και στα δύο ματς με την Μπραν
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Ο εκνευρισμός του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έφερε την αποβολή του στο ματς με την Άντερλεχτ, του στοιχίζει ακριβά. Και σε αυτόν και στον ΠΑΟΚ. Η UEFA τιμώρησε τον αρχηγό του «Δικέφαλου» με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο Βέλγιο.

Αυτό σημαίνει πως δε θα αγωνιστεί σε καμία αναμέτρηση των Play offs του Conference League απέναντι στην Μπραν. Ούτε στην Τούμπα – όπως ήταν δεδομένο – ούτε όμως και στη Νορβηγία.

Υπήρχε κίνδυνος ακόμη και για τρεις αγωνιστικές ποινής, όμως αποφεύχθηκε. Έτσι, αν με το καλό ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Μπραν, τότε ο Ζίβκοβιτς θα είναι διαθέσιμος στη League Phase.

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