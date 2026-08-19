Αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα είναι ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας στους δύο αγώνες στο «παράθυρο» του Αυγούστου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε πως ο 22χρονος των Σαν Αντόνιο Σπερς θα έχει αυτό το ρόλο απέναντι στη Σλοβενία (27/8) και τη Σουηδία (30/8). Νωρίτερα, πάντως, οι «μπλε» θα δώσουν δύο φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στη Σερβία, την Πέμπτη (20/8) στο Βελιγράδι και την Κυριακή (23/8) στην Ορλεάνη.

Οι «τρικολόρ», οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση του 12ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με 5 νίκες - 1 ήττα, θα είναι πάνοπλοι στα παιχνίδια του 4ου «παραθύρου» κόντρα σε Σλοβενία και Σουηδία.

Οι γνώριμοι Γάλλοι διεθνείς στους Έλληνες φιλάθλους που έχουν συμβόλαια σε ισχύ με ελληνικούς συλλόγους είναι οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο (Παναθηναϊκός) και Εβάν Φουρνιέ (Ολυμπιακός). Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας, Φρεντερίκ Φοτού έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες:

Σιλβέν Φρανσίσκο, Εβάν Φουρνιέ, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Τζόελ Αγιαγί, Αξέλ Μπουτέιγ, Ρούντι Γκομπέρ, Ναντίρ Χιφί, Τζέιλεν Χόαρντ, Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, Αμίν Νουά, Ιβ Πονς, Μαξίμ Ρεϊνόντ, Ματιέ Στράζελ, Τέρι Τάρπεϊ.