Μπουαντί: «Χαρούμενος που σύλλογοι ενδιαφέρονται για μένα, είμαι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ»

Το νέο μεγάλο ταλέντο του Παγκοσμίου Κυπέλλου φαίνεται πως είναι ο Αγιούμπ Μπουαντί, με τον 18χρονο Μαροκινό να τραβάει πάνω του τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην αναμέτρηση απέναντι στη Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες γύρω από το όνομά του και συστήνοντας τον εαυτό του στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς ήδη ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν αρχίσει να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Όπως αναφέρεται, ομάδες από την Premier League, όπως η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον νεαρό άσο.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του, ο Μπουαντί εμφανίζεται απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Μετά την ισοπαλία απέναντι στη «Σελεσάο», τόνισε πως προτεραιότητά του παραμένει η πορεία της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποφεύγοντας να σχολιάσει τα μεταγραφικά σενάρια.

Οι δηλώσεις του Μπουαντί:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που μαθαίνω ότι ορισμένοι σύλλογοι ενδιαφέρονται για μένα, αλλά προς το παρόν είμαι αποκλειστικά συγκεντρωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».