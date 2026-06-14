Μουντιάλ 2026: Εκτός λόγω τραυματισμού ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ

Απρόοπτο σημειώθηκε στους ορισμούς της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο έμπειρος Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ αποσύρθηκε από τον αγώνα του 5ου ομίλου μεταξύ Ακτής Ελεφαντοστού και Ισημερινού, που είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου (02:00), λόγω τραυματισμού.

Ο Όλιβερ είχε αρχικά επιλεγεί για να διευθύνει την αναμέτρηση, ωστόσο το πρόβλημα που αντιμετώπισε τον ανάγκασε να τεθεί εκτός, με τη FIFA να προχωρά σε άμεση αντικατάσταση, ορίζοντας τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ στη θέση του. Παράλληλα, αντικαταστάθηκε και ολόκληρη η διαιτητική του ομάδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, «λόγω ενός μικρού τραυματισμού, ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ αντικαταστάθηκε από τον Φρανσουά Λετεσιέ. Ο Όλιβερ αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος για επιλογή τις επόμενες ημέρες».

Ο Άγγλος ρέφερι είχε ήδη εμπειρία από μεγάλη διοργάνωση, καθώς είχε διαιτητεύσει στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 μεταξύ Βραζιλίας και Κροατίας, ενώ είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για φάσεις της αναμέτρησης.

Στην καριέρα του έχει διευθύνει σημαντικά παιχνίδια, όπως ο προημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αποβλήθηκε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν για έντονες διαμαρτυρίες.

Την περασμένη σεζόν, ο Όλιβερ σφύριξε 42 αγώνες, εκ των οποίων 29 στην Premier League και 8 στο Champions League, παραμένοντας σταθερά σε κορυφαίο επίπεδο.

Παρά το απρόοπτο, η FIFA εκτιμά ότι ο Άγγλος διαιτητής θα είναι σύντομα ξανά διαθέσιμος για να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.