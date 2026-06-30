Το Ios Futures είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα τουρνουά beach volley

Όταν άκουσα ότι θα ταξίδευα στην Ίο για το Ios Futures, το διεθνές τουρνουά beach volley που φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια στο νησί, το μυαλό μου πήγε αυτόματα στα φοιτητικά καλοκαίρια και τα ξενύχτια που έκαναν την Ίο διάσημη σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τους Βρετανούς και Σκανδιναβούς τουρίστες που για δεκαετίες τη θεωρούσαν έναν από τους κορυφαίους party προορισμούς της Μεσογείου.

Ύστερα, όμως, από παραμονή τριών ημερών στο νησί αποχώρησα έχοντας δει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Μια Ίο που εξακολουθεί να διαθέτει την ακατέργαστη ομορφιά των Κυκλάδων, αλλά ταυτόχρονα επενδύει σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια καλή τουριστική σεζόν. Σε μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης, μια προσπάθεια να συνδυάσει τον αθλητισμό, τον ποιοτικό τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Και το Ios Futures είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτής της προσπάθειας.

Η εμπειρία πίσω από τη διοργάνωση

Από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στο νησί διαπιστώσαμε ότι δεν βρισκόμασταν εκεί μόνο για να παρακολουθήσουμε κάποιους αγώνες beach volley. Το τουρνουά ήταν η αφορμή, η ουσία τελικά βρισκόταν στους ανθρώπους πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια. Σε αυτούς που μας έδειξαν τι σημαίνει πραγματική φιλοξενία. Μια ζεστή υποδοχή και ένα αληθινό νοιάξιμο, τα οποία συναντήσαμε σε κάθε σημείο της διαμονής μας και αποτυπώνουν το όραμα του Ομίλου Calilo για την Ίο.

Η ψυχή του Ios Futures, Βασιλική Πετρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Luxurios (Όμιλος Calilo), που είναι η διοργανώτρια αρχή μαζί με τον ΕΟΠΕ, τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη του θεσμού και την ανάδειξη της Ίου ως διεθνούς προορισμού για το beach volley, με τη διοργάνωση να έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της στο παγκόσμιο καλεντάρι του αθλήματος.

Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η οργάνωση -όχι ότι ήταν αμελητέα- αλλά κυρίως η ενέργεια εκλάμβανε κανείς.

Υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ότι όλοι υπηρετούσαν κάτι μεγαλύτερο από ένα αθλητικό event. Ένα κοινό όραμα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας τόπος χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του, με το τουρνουά να έρχεται σαν αποτέλεσμα της όλης αυτής προσπάθειας.

Η Βασιλική Πετρίδου σε δηλώσεις της με φόντο το τουρνουά Ios Futures στην παραλία του Μυλοπότα.

Η Βασιλική Πετρίδου μας είπε κατά τη διάρκεια του τουρνουά:

«Για μένα το beach volley είναι ένα άθλημα αθώο, με νιάτα και χαμόγελα. Ούτε βία έχει, ούτε και φανατισμό. Είναι ένα ομαδικό σπορ, που παρακολουθείται το ίδιο και από τους άντρες και από τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και πέρα από αυτά, πρεσβεύει τη χώρα μας και αλλά και το ίδιο το νησί της Ίου.

Το Ios Futures έχει μεγάλη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εμείς που το διοργανώνουμε προσφέρουμε και φιλοξενία στους αθλητές, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό και αυτό το εκτιμάται ιδιαίτερα από όσους συμμετέχουν. Οι αθλητές μας τιμούν με την παρουσία τους και όλα αυτά σε ένα νησί που δεν έχει καν αεροδρόμιο.

Το Beach Volley είναι ένα άθλημα που πρέπει να το αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί πάνω από όλα είναι ένα σπορ χαράς. Στα δικά μου μάτια, πρεσβεύει τις αξίες μας [σ.σ. Όμιλος Calilo/Luxurios], να αγκαλιάζουμε δηλαδή τον κόσμο, και είτε πρόκειται για νίκη, είτε για ήττα, να χειροκροτούμε και να χαιρόμαστε που είμαστε στην αφετηρία».

Το τουρνουά

Στην παραλία του Μυλοπότα, λοιπόν, με φόντο το Αιγαίο και τον κυκλαδίτικο αέρα να παίζει συχνά τον ρόλο του τρίτου αντιπάλου, αθλητές από όλο τον κόσμο έδωσαν μάχες υψηλού επιπέδου, ενώ το ελληνικό ενδιαφέρον κορυφώθηκε με την εξαιρετική πορεία του Σταύρου Ντάλλα και του Δημήτρη Χατζηνικολάου, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόοδο του ελληνικού beach volley.

Κι όμως, όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο συνειδητοποιούσα ότι το αποτέλεσμα είχε μικρότερη σημασία από ό,τι συνήθως. Οι Έλληνες φίλαθλοι χειροκροτούσαν τους Ολλανδούς νικητές, οι ξένες αποστολές απολάμβαναν την ατμόσφαιρα, οι αθλητές παρέμεναν στον χώρο μετά τους αγώνες, συνομιλούσαν με τον κόσμο, φωτογραφίζονταν με παιδιά και αντιμετώπιζαν τη διοργάνωση ως γιορτή. Υπάρχει κάτι σημαντικότερο από αυτό;

Σε μια εποχή όπου έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τον αθλητισμό με την ένταση, τις αντιπαραθέσεις και τον φανατισμό, το Ios Futures ήρθε να μας θυμίσει κάτι που συχνά αμελούμε και αυτό είναι ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι υγιής.

Ότι μπορεί να λειτουργεί ως αφορμή για να έρθουν κοντά διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές γενιές και κυρίως να παράγει εικόνες που δεν έχουν νικητές και ηττημένους, αλλά επιτυχημένους συμμετέχοντες.

Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που το συγκεκριμένο τουρνουά έχει καταφέρει μέσα σε μόλις έξι χρόνια να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες στάσεις του παγκόσμιου σιρκουί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, με τη συμβολή ανθρώπων και φορέων που στηρίζουν σταθερά την ανάπτυξή του, όπως ο Όμιλος Calilo.

Όχι μόνο μέσα από τον τουρισμό και τη φιλοξενία, αλλά και από πρωτοβουλίες που αφορούν την τοπική κοινωνία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ένα μοντέλο που επιχειρεί να αναδείξει την Ίο διεθνώς χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή της παρουσίας του Ομίλου στο νησί, από τη στήριξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων μέχρι την ανάδειξη της Ίου ως προορισμού που μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από την εικόνα που τον συνόδευε στο παρελθόν. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ios Futures.

Δεν φέρνει απλώς σπουδαίους αθλητές στην Ίο, αλλά ανθρώπους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου σε επαφή με έναν τόπο που έχει επιλέξει να εξελιχθεί χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Και αν το beach volley είναι η αφορμή για να συμβεί αυτό, τότε μάλλον μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αθλητικό τουρνουά. Μιλάμε για μια ιδέα που αξίζει να κερδίζει κάθε χρόνο.