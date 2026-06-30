Super League: Αύξηση στους μη κοινοτικούς από πέντε σε έξι

Από την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, οι ομάδες της Stoiximan Super League θα μπορούν να διατηρούν έναν επιπλέον μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους.

Η σχετική εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού και πλέον παραπέμπεται στην ΕΠΟ, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο για την οριστική επικύρωση της απόφασης. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εμπόδιο στην έγκρισή της.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».