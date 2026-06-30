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ΠΑΟΚ: Τέλος ο Λούκα Ιβανούσετς, επιστρέφει στη Φέγενορντ

Ο Λούκα Ιβανούσετς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επιστρέφει στη Φέγενορντ.

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Λούκα Ιβανούσετς, επιστρέφει στη Φέγενορντ
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Ο Λούκα Ιβανούσετς αποχωρεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, με τον κύκλο του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να ολοκληρώνεται μετά τη λήξη του δανεισμού του από τη Φέγενορντ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός επιστρέφει πλέον στην ολλανδική ομάδα, καθώς οι «ασπρόμαυροι» δεν προχώρησαν σε κάποια κίνηση για την παραμονή του στο ρόστερ.

Ο 27χρονος φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για μία σεζόν, όμως οι εμφανίσεις του δεν ήταν αρκετές ώστε να πείσουν τους ανθρώπους της ομάδας να επιδιώξουν τη διατήρησή του.

Συνολικά κατέγραψε 32 συμμετοχές με τον «Δικέφαλο του Βορρά», σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ, σε μία χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο και πλέον προχωρά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι.

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