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Euroleague: Τέλος και επίσημα από τη Μονακό ο Τζέιμς

Η Μονακό ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχωρεί από το Πριγκιπάτο και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Euroleague: Τέλος και επίσημα από τη Μονακό ο Τζέιμς
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Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, με τη γαλλική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Με την ανακοίνωση αυτή ολοκληρώνεται και τυπικά η παρουσία του έμπειρου άσου στο Πριγκιπάτο, καθώς πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο προορισμό στην επαγγελματική του καριέρα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μάικ Τζέιμς ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Μονακό στην Euroleague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.

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