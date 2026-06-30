Wimbledon: Η ημέρα και η ώρα του μεγάλου αγώνα του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, σε μία από τις πιο δύσκολες αποστολές του στο φετινό τουρνουά.

Wimbledon: Η ημέρα και η ώρα του μεγάλου αγώνα του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς
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Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 13:00.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 87 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε την πρόκρισή του με νίκη 3-0 σετ απέναντι στον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν (Νο 118), όμως πλέον καλείται να ξεπεράσει ένα ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο απέναντι στον Σέρβο τενίστα.

Από την πλευρά του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 8) ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά επικρατώντας του Κινέζου Γιμπίνγκ Γου (Νο 102) με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, έπειτα από αγώνα διάρκειας τριών ωρών και 12 λεπτών.

Ο «Νόλε» αποτελεί μία από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του λονδρέζικου Grand Slam, με απολογισμό 103 νίκες και εννέα τίτλους. Η παράδοση είναι επίσης υπέρ του Σέρβου, καθώς σε 14 μεταξύ τους αναμετρήσεις μετρά 12 νίκες, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επικρατήσει δύο φορές.

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