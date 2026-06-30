Παναθηναϊκός: Το… βάρος στην τακτική από Νίστρουπ πριν το πρώτο φιλικό

Με μία πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, μία ημέρα πριν από το πρώτο φιλικό της ομάδας απέναντι στη Χέλμουτ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 18:00.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αφιέρωσε και τη σημερινή προπόνηση κυρίως στην τακτική, συνεχίζοντας τη δουλειά που πραγματοποιείται καθημερινά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Στόχος του Δανού τεχνικού είναι να περάσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία και να διαμορφώσει έναν Παναθηναϊκό με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική προσέγγιση.

Στο πρώτο δίτερμα τακτικής οι ομάδες ήταν οι εξής:

Ροζ: Πένια, Λάβδας, Κάτρης, Καλαμπριά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη.

Πράσινοι: Τσάβες, Τσάπρας, Μπινιάρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Σιώπης, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης.

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Η προπόνηση επικεντρώθηκε στο build up και στο πρέσινγκ, με τον Νίστρουπ να καθοδηγεί διαρκώς τους ποδοσφαιριστές του, δίνοντας οδηγίες τόσο για τις τοποθετήσεις και τις κινήσεις στον χώρο όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισης της πίεσης, με ενεργή συμμετοχή και του τερματοφύλακα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δίτερμα δύο επαφών με τις παρακάτω ομάδες:

Πράσινοι: Πένια, Ίνγκασον, Κάτρης, Καλαμπριά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης.

Μπλε: Κότσαρης, Λάβδας, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Σιώπης, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Τεττέη.

Μπαλαντέρ: Καμαρά.