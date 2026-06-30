Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Φαβορί η Γαλλία, «μάχη» με Ακτή η Νορβηγία, «τελικός» για Μεξικό
Στη… μάχη των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 πέφτουν την Τρίτη (30/06) οι Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό, αντιμετωπίζοντας Ακτή Ελεφαντοστού, Σουηδία και Εκουαδόρ, αντίστοιχα.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ 2026. Μετά τις εκπλήξεις από Παραγουάη και Μαρόκο που «πέταξαν» εκτός συνέχειας τις Γερμανία και Ολλανδία, αντίστοιχα, αλλά και το… buzzer beater της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία, ακολουθούν τρία ακόμα ματς στη φάση των «32».
Η… αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (30/06) στις 20:00 όπου η Ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει κόντρα στην Νορβηγία. Το ματς θα γίνει στο Ντάλας των ΗΠΑ και η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα τεθεί αντιμέτωπη με την Βραζιλία στην επόμενη φάση.
Τα μεσάνυχτα στις 00:00 η Γαλλία θα κοντραριστεί με την Σουηδία στο ευρωπαϊκό ντέρμπι της βραδιάς. Οι «μπλε» εμφανίζονται ως το μεγάλο φαβορί, τη στιγμή που οι Σκανδιναβοί θέλουν να προκαλέσουν ένα ακόμα… σοκ στη διοργάνωση. Όποιος πάρει την πρόκριση από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα παίξει απέναντι στην Παραγουάη στην επόμενη φάση.
Τέλος, η αυλαία της ημέρας θα πέσει τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07). Στις 4:00 στην πόλη του Μεξικού, οι «τρικολόρ» της Κεντρικής Αμερικής θα υποδεχθούν το Εκουαδόρ, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα περιμένουν το νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Κονγκό, που θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης (01/07).
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:
- 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 00:00 Γαλλία - Σουηδία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ (ΕΡΤ1)
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΦΑΣΗ 32
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
28/06
22:00
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ (73)
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
29/06
20:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ (76)
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
29/06
23:30
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (74)
ΒΟΣΤΩΝΗ
30/06
04:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ (75)
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
30/06
20:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ (78)
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ (77)
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ (79)
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ (80)
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (82)
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
02/07
03:00
ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ (81)
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02/07
22:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (84)
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
02:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (83)
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
06:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ (85)
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
03/07
21:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ (88)
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ1
04/07
01:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (86)
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
04/07
04:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΓΚΑΝΑ (87)
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΦΑΣΗ 16
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
04/07
20:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ (90)
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
00:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-W77 (89)
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
23:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-W78 (91)
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
06/07
03:00
W79-W80 (92)
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
06/07
22:00
W83-W84 (93)
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
03:00
W81-W82 (94)
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
07/07
19:00
W86-W88 (95)
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
23:00
W85-W87 (96)
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
09/07
23:00
W89-W90 (97)
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
10/07
22:00
W93-W94 (98)
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
12/07
00:00
W91-W92 (99)
ΜΑΪΑΜΙ
|ΕΡΤ1
12/07
04:00
W95-W96 (100)
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/07
22:00
W97-W98 (101)
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/07
22:00
W99-W100 (102)
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
00:00
RU101-RU102
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
22:00
W101-W102
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1