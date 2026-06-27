Σενεγάλη - Ιράκ 5-0: «Πεντάρα» που αφήνει ελπίδες πρόκρισης για τους Αφρικανούς

Με την πλάτη στον τοίχο και χωρίς περιθώρια για λάθος, η Σενεγάλη έκανε επίδειξη ισχύος στο ματς δίχως αύριο κόντρα στο Ιράκ. Οι Αφρικανοί ήξεραν ότι μόνο με νίκη και μάλιστα με ευρύ σκορ θα κρατούσε ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ και φρόντισαν να το πραγματοποιήσουν, επικρατώντας με 5-0.

Πλέον, το συγκρότημα του Αλιού Σισέ περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να μάθει αν θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ.

Η εντυπωσιακή πεντάρα διαμόρφωσε τη διαφορά τερμάτων τους στο 8-6, γεγονός που τους δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στη μάχη που δίνεται για την κατάταξη των οκτώ καλύτερων τρίτων του τουρνουά.

Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορα μονόπλευρο ενδιαφέρον, καθώς μόλις στο 13ο λεπτό το Ιράκ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής, με τη Σενεγάλη να προηγείται ήδη με 1-0 σε εκείνο το σημείο.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι Αφρικανοί δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό μέχρι την ανάπαυλα, ωστόσο στην επανάληψη «κατάπιαν» τον αντίπαλο, εξαπολύοντας μια καταιγίδα επιθέσεων που απέφερε τέσσερα γκολ μέσα σε ένα εκρηκτικό 23λεπτο.

Με τη δική τους αποστολή να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» κάθονται πλέον σε αναμμένα κάρβουνα. Η αγωνία για το αν θα σφραγίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση ή αν θα αποχαιρετήσουν πρόωρα τη διοργάνωση θα παραταθεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια στους υπόλοιπους ομίλους.

Η βαθμολογία όλων των ομίλων ΕΔΩ

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Σενεγάλη (Πάπε Τιάο): Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ.

Ιράκ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ.