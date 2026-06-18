Ελβετία - Βοσνία 4-1: «Χρυσές» αλλαγές Μανζάμπι και Βάργκας, έδωσαν νίκη πρόκρισης (video)

Νίκη που ισοδυναμεί με μισή πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε η Ελβετία.

Το 4-1 επί της Βοσνίας στο Λος Άντζελες για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου, φέρνει την ομάδα του Μουράτ Γιακίν στην κορυφή με 4 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων (5-2) που ουσιαστικά διασφαλίζει την πρόκριση στους «32» (στη χειρότερη περίπτωση ως μία από τις καλύτερες τρίτες).

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης (που ήταν στο 0-0 μέχρι το 74ο λεπτό), δύο παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο, οι Μανζαμπί και Βάργκας.

Στο 74΄ ο Μέμιτς υπέπεσε σε τραγικό λάθος καθώς με κεφαλιά αντί να βγάλει τη μπάλα από την περιοχή την έστρωσε στο σημείο του πέναλτι, όπου ο Μανζαμπί με απευθείας βολέ την έστειλε στα δίχτυα.

Δεν είχαν περάσει ούτε δύο λεπτά απο την είσοδό του στο ματς κατά τη διάρκεια του "hydration break" και ο 20χρονος φορ της Φράιμπουργκ σκόραρε ένα υπερπολύτιμο γκολ.

Λίγο αργότερα, στο 80΄, ο Μουχαμέροβιτς ανέτρεψε τον επελαύοντα Εμπολό λίγο πριν πατήσει περιοχή. Πεντακάθαρη περίπτωση αποβολής την οποία υπέδειξε άμεσα ο διαιτητής. Η Βοσνία με 10 παίκτες ήταν πολύ δύσκολό πλέον να αντιδράσει.

Στο 84΄ ο Βάργκας πήρε την ασίστ από τον Εμπολό και με έξοχο πλασέ έγραψε το 2-0, ενώ στο 90΄ ο Μανζαμπί πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ από ασίστ του Βάργκας.

Οι δυο αλλαγές του Μουράτ Γιακίν που άλλαξαν τον ρου της αναμέτρησης και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάμιτς, ο οποίος επίσης είχε μπει ως αλλαγή δευτερόλεπτα πιο πριν, μείωσε σε 3-1, ενώ στο 90+7΄ ο αρχηγός της Ελβετίας Γκρανίτ Τζάκα διαμόρφωσε το τελικό σκορ με πέναλτι.

EΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Βίντμερ (86΄ Ζακέζ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ (72΄ Σόου), Ρίντερ (72΄ Βάργκας), Εμπολό (89΄ ΄Ίτεν), Εντόι (72΄ Μανζαμπί)

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς (63΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (86΄ Χατζιαχμέτοβιτς), Μέμιτς, Ντεμίροβιτς (86΄ Λούκιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (90+1΄ Μάμιτς), Τζέκο (63΄ Μπάσιτς)

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