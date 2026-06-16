Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2: «Τσίμπησαν» βαθμό οι Πέρσες

Το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία πρόσφεραν ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της πρεμιέρας του Μουντιάλ, μένοντας στο 2-2 για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου, σε μια αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και αρκετές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Οι «All Whites» πήραν δύο φορές το προβάδισμα χάρη στον εξαιρετικό Έλι Τζαστ, ωστόσο η ομάδα του Μεχντί Ταρέμι βρήκε ισάριθμες απαντήσεις με τους Ραμίν Ρεζαεϊάν και Μοχεμπί, εξασφαλίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Μετά και το 1-1 ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο, όλες οι ομάδες του ομίλου βρίσκονται στην ίδια θέση με έναν βαθμό μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής.

Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική της ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό, ο Κρις Γουντ κράτησε την μπάλα και τροφοδότησε τον Έλι Τζαστ, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπεϊρανβάντ για το 1-0.

Το Ιράν αντέδρασε άμεσα και ανέβασε την πίεσή του. Στο 22', ο Μεχντί Ταρέμι βγήκε στην αντεπίθεση, κάλυψε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια και επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η ισοφάριση ήρθε στο 32ο λεπτό. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας, ο Μογκανλού είδε το σουτ του να κοντράρει και ο Ραμίν Ρεζαεϊάν εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο ρυθμός παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλός και στο δεύτερο μέρος. Στο 55', οι Νεοζηλανδοί βγήκαν ξανά γρήγορα στην αντεπίθεση, με τον Γουντ να καταγράφει τη δεύτερη ασίστ του στο ματς και τον Τζαστ να σκοράρει για δεύτερη φορά, γράφοντας το 2-1.

Η απάντηση του Ιράν δεν άργησε να έρθει. Στο 64', ο Γκόντος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μοχεμπί με δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στα τελευταία λεπτά, οι δύο ομάδες αναζήτησαν το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη. Ο Κρόκομπ πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στο 66', ενώ στο 80' ο Ταρέμι αποχώρησε ως αλλαγή εμφανώς δυσαρεστημένος από την απόφαση του προπονητή του.

Παρά τις προσπάθειες εκατέρωθεν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το σκορ δεν μεταβλήθηκε, με Ιράν και Νέα Ζηλανδία να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ, Μοχαμάντι, Καλιλζαντέχ, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Μοχέμπι, Εζατολάχι, Γκόντος (65′ Χατζισαφί), Γιουσέφι (46′ Γκαέντι), Μογκανλού (53′ Αλιπούρ), Ταρέμι (80′ Χοσεϊνζάντεχ)

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζιλι): Κρόκομπ, Κέκεϊς (68′ Ολντ), Μπόξαλ, Σέρμαν, Πέιν (78′ Έλιοτ), Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκ, ΜακΚόουατ (68′ Τόμας), Γουντ.