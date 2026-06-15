Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Δίκαιη «μοιρασιά» διά ποδός Λουκάκου

Μοιρασιά στο εναρκτήριο παιχνίδι του έβδομου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο να μην βγάζει νικητή και το τελικό 1-1 να αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του αγώνα.

Οι «Φαραώ» ξεκίνησαν καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 20' λεπτό βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τη βολίδα του Ασούρ να καταλήγει στη δεξιά γωνία του Κουρτουά για το 1-0. Το Βέλγιο βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Λουκάκου στο 66', δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του επιθετικού στο παιχνίδι. Οι «κόκκινοι» διάβολοι πίεσαν για την ολική ανατροπή, ωστόσο η μαχητική και άκρως ανταγωνιστική Αίγυπτος κρατούσε γερά στα μετόπισθεν και εξασφάλισε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Επόμενος αντίπαλος για το Βέλγιο είναι το Ιράν (21/6, 22:00), ενώ η Αίγυπτος θα τεθεί αντιμέτωπη στη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στη Νέα Ζηλανδία (22/6, 04:00).

Το ματς

Ο αγώνας ξεκίνησε με αρκετές δυνατές μονομαχίες, με αμφότερες τις ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Στο 7’ το Βέλγιο απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με το σουτ του Ντε Μπρόινε έξω από την περιοχή να περνάει ξυστά, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σομπέιρ.

Στο 20’, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στην πρώτη της τελική προσπάθεια με τη βολίδα του Ασούρ έξω από την περιοχή. Ο Σαλάχ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, σύγκλινε προς τον άξονα και βρήκε τον ελεύθερο Ασούρ, με τον 28χρονο μέσο της Αλ Αχλί να κάνει το συρτό σουτ στη δεξιά γωνία του Κουρτουά για το 1-0 των «Φαραώ».

Η Αίγυπτος έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 33’, όταν ο Ζίκο με διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής ανάγκασε τον Κουρτουά να πέσει στη δεξιά του γωνία και να αποκρούσει. Το Βέλγιο προσπάθησε να ανεβάσει στροφές στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, με το δυνατό σουτ του Ντοκού μέσα από την περιοχή να καταλήγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι «Φαραώ» απάντησαν στην ευκαιρία του Ντοκού δύο λεπτά αργότερα, με τον Μαρμούς να κλέβει μετά από λάθος του Ενγκόι και να σουτάρει από πλάγια θέση στην κλειστή γωνία, με τον Κουρτουά να διώχνει σε κόρνερ.

Στην επανάληψη το επίπεδο του θεάματος βελτιώθηκε, με τους «κόκκινους διαβόλους» να αγγίζουν την ισοφάριση στο 53’, όταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντε Μπρόινε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Σομπέιρ. Στο 60’ ο Μαρμούς, μετά από πάσα του Σαλάχ, πέταξε την μπάλα μπροστά και έφτασε μέχρι την περιοχή, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε υπό πίεση έφυγε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 62’, το Βέλγιο δημιούργησε νέα φάση με τον Ντε Μπρόινε, αλλά το αδύναμο πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Η πίεση του Βελγίου απέδωσε καρπούς στο 66’ με την είσοδο του Λουκάκου. Ο θηριώδης επιθετικός, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το παράλληλο γύρισμα του Μενιέ μέσα στην περιοχή και ανάγκασε τον Χάνι να στείλει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

Λίγο έλειψε οι Βέλγοι να γυρίσουν «τούμπα» το ματς στο 72’, με τον Μενιέ να πατάει επικίνδυνα περιοχή, αλλά το σουτ του μπλοκαρίστηκε από τον Σομπέιρ. Στο 78' ο Λουκάκου υποδέχθηκε την μπάλα στην περιοχή, όμως οι Αιγύπτιοι αμυντικοί πρόλαβαν και έβαλαν το μπλοκ στο σουτ που επιχείρησε. Στο 83' το Βέλγιο άγγιξε την ανατροπή με τον Μέχελε, ο οποίος έπιασε μια τρομερή κεφαλιά, όμως ο Σομπέιρ αντέδρασε εντυπωσιακά και έδιωξε με το ένα χέρι. Δύο λεπτά αργότερα, στο 85’, ο Λουκάκου απείλησε ξανά, με την κεφαλιά του να φεύγει ψηλά πάνω από την εστία.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, η Αίγυπτος διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι, όταν ο Ζίζο έπεσε στο έδαφος μετά από επαφή με τον Ντε Κάιπερ, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, σφυρίζοντας λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι ενδεκάδες:

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε (Ράσκιν 56’), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (Βανάκεν 86’), Τίλεμανς, Ονάνα (Ντε Κάιπερ 56’), Τροσάρ, Ντοκού (Πάρντο 86’), Ντε Κετελάρε (Λουκάκου 66’)

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χανί, Φατούχ (Χαφέζ 88’), Ασούρ, Ζίκο (Ζίζο 76’), Φατί (Αντέλ 88’), Λασίν, Ατία, Σαλάχ (Χάμζα 76’), Μαρμούς

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