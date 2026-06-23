Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0: Έδωσε απαντήσεις ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέσπασαν οι Ίβηρες (videos)

O Κριστιάνο Ρονάλντο χλευάστηκε και θεωρήθηκε... υπεύθυνος για το ισόπαλο 1-1 της Πορτογαλίας με το Κονγκό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, αλλά κόντρα στο Ουζμπεκιστάν απάντησε στους επικριτές του.

Πέτυχε δύο γκολ (6’, 39’) που τον οδήγησαν σε άλλο ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ -καθώς έχει σκοράρει και στα 6 Παγκόσμια Κύπελλα που συμμετείχε- και οδήγησε την ομάδα του σε σαρωτική νίκη με 5-0 στο «NRG Stadion» του Χιούστον στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 11ου Ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι Ίβηρες «καθάρισαν» το ματς πριν φτάσει στο 20λεπτο, με το γκολ του CR7 στο 6’ (τρομερό τελείωμα από σέντρα του Κανσέλο) και το απευθείας φάουλ του Μέντες στο 17’.

Στο 39’ ο Ρονάλντο με πλασέ από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 3-0 (κάνοντας ένα ακόμα ρεκόρ, ξεπερνώντας τον Εουσέμπιο ως πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ με 10 τέρματα), για να ακολουθήσουν άλλα δύο πορτογαλικά τέρματα με το αυτογκόλ του Νεμάτοφ (60’) και την «οβίδα» του Λεάο (87’).

Ο CR7 «έψαξε» στο δεύτερο ημίχρονο το χατ-τρικ, αλλά ο γκολκίπερ Νεμάτοφ στο 58’ και στο 74’ του στέρησε το τρίτο τέρμα, σε μία «χαλαρή» βραδιά για τους Πορτογάλους.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Κανσέλο (46’ Σεμέδο), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες (76’ Μπερνάρντο Σίλβα), Βιτίνια (83’ Λεάο), Νέτο (46’ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (64’ Τρινκάο), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Νασρουλάεφ (46’ Αλιζχόνοφ), Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ (90’+2’ Ζιγιάνοφ), Σουκούροφ (90’+2’ Εσάνοφ), Χαμρομπέκοφ (46’ Μοζγκοβόι), Γκανίεφ, Φαϊζουλάεφ (73’ Σεργκέεφ), Σομουρόντοφ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 1-0:

Το 2-0:

Το 3-0:

Το 4-0:

Το 5-0: