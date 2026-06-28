Ιορδανία - Αργεντινή 1-3: Εύκολη τριάρα με νέο ρεκόρ Μέσι

Η Αργεντινή επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Ιορδανία, επικρατώντας με 3-1 για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ολοκλήρωσε με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων και εξασφάλισε την πρόκριση στους «32».

Οι Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Λαουτάρο Μαρτίνες και Λιονέλ Μέσι ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, με τον αρχηγό της «αλμπισελέστε» να προσθέτει ακόμη μία ιστορική επίδοση στο ενεργητικό του.

Η Αργεντινή έβαλε από νωρίς τις βάσεις της νίκης

Παρά τις αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, η Αργεντινή δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην πρωτοεμφανιζόμενη σε Μουντιάλ Ιορδανία και από το πρώτο μέρος είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Το σκορ άνοιξε στο 19ο λεπτό ο Λο Σέλσο με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 31' ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι, γράφοντας το 2-0. Η κατοχή της μπάλας και οι ευκαιρίες επιβεβαίωναν την κυριαρχία της ομάδας του Σκαλόνι μέχρι την ανάπαυλα.

Μείωσε η Ιορδανία, «απάντησε» ο Μέσι

Η Ιορδανία κατάφερε να μειώσει στο 55ο λεπτό με τον Μούσα Αλ Τααμάρι, δίνοντας προσωρινά νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέσι, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, έβαλε τέλος στις ελπίδες των αντιπάλων του. Στο 80ό λεπτό εκτέλεσε ιδανικά φάουλ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Με αυτό το γκολ, ο αρχηγός της Αργεντινής βρήκε δίχτυα για τρίτη διαδοχική αναμέτρηση στο Μουντιάλ 2026, έφτασε τα έξι τέρματα στη διοργάνωση και συνολικά τα 19 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε επτά συνεχόμενους αγώνες Μουντιάλ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ.

Με τρεις νίκες στα νοκ άουτ

Η «αλμπισελέστε» ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στον 10ο όμιλο, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και πλέον στρέφει το βλέμμα της στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η Ιορδανία, από την πλευρά της, ολοκλήρωσε την πρώτη παρουσία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας θετικά δείγματα, καθώς κατάφερε να σκοράρει και στις τρεις αναμετρήσεις της στη διοργάνωση.

Ιορδανία: Αμπουλαΐλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάντ, Αλ Ρασντάν (76' Τζαμούς), Αλ Ραουάμπντεχ, Αμπού Τάχα, Αζαϊζέχ (46' Αλ Μάρντι), Οντέχ Αλ Φαχούρι (46' Αλ Τααμάρι), Ολουάν.

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Παλάσιος, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Τζουλιάνο Σιμεόνε (71' Μπάρκο), Νίκο Παζ (60' Μακ Άλιστερ), Παρέδες, Λο Σέλσο (60' Μέσι), Χούλιαν Άλβαρες (82' Χοσέ Μανουέλ Λόπες), Λαουτάρο Μαρτίνες (60' Αλμάδα).