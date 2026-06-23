Ιορδανία - Αλγερία 1-2: Τρομερή ανατροπή και ελπίδες πρόκρισης

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς βρέθηκε να κυνηγά το σκορ, ωστόσο έβγαλε αντίδραση μετά την ανάπαυλα και έφτασε σε μια νίκη που τη φέρνει στους τρεις βαθμούς, όσους έχει και η Αυστρία, με την πρόκριση να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, η Αργεντινή εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο, ενώ η Ιορδανία αποχαιρέτησε οριστικά τη διοργάνωση. Για την Αλγερία, μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ανατροπή σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Αλγερία απείλησε πρώτη μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Γκουϊρί μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η Ιορδανία ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι και στο 12’ δημιούργησε την πρώτη της καλή στιγμή. Ο Αλ Ταμαρί επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής έπειτα από αντεπίθεση, όμως ο Ζιντάν αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε.

Με το πέρασμα του χρόνου, οι Ιορδανοί περιόρισαν τους χώρους και δεν επέτρεψαν στην Αλγερία να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Η υπεροχή τους ανταμείφθηκε στο 32’, όταν σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, το άτσαλο τελείωμα του Αλ Ταμαρί κατέληξε στον Αλ-Ρασντάν, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ με εξωτερικό φάλτσο νίκησε τον Ζιντάν και έκανε το 1-0.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια σημαντική ευκαιρία στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους.

Η Αλγερία μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να φτάσει γρήγορα στην ισοφάριση, με τον Μαζά να δοκιμάζει δύο φορές τα πόδια του, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, η Ιορδανία ανέβασε ξανά τις γραμμές της και αναζήτησε ένα δεύτερο γκολ. Ο Αλ-Ραουμπέ δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε εκτός εστίας.

Η απάντηση της Αλγερίας ήρθε στο 68’. Από εκτέλεση κόρνερ του Μαχρέζ από τα δεξιά, ο Μπενμπουαλί βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Μετά την ισοφάριση, οι Αλγερινοί πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, πιέζοντας διαρκώς την αντίπαλη άμυνα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 82’, ξανά από στατική φάση. Ο Μαχρέζ εκτέλεσε ακόμη ένα κόρνερ από τα δεξιά, η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή μετά από διαδοχικές κεφαλιές και κόντρες, με τον Γκουϊρί να εκμεταλλεύεται την αναστάτωση και να σκοράρει από κοντά για το τελικό 2-1.

Η Αλγερία πανηγύρισε μια νίκη μεγάλης σημασίας και πλέον στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση σε ένα καθοριστικό παιχνίδι.