Παραγουάη - Αυστραλία 0-0: Πρόκριση για «καγκουρό», περιμένει η «αλμπιρόχα»

Η Αυστραλία απέσπασε ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) απέναντι στην Παραγουάη, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρόκριση στη φάση των «32» ως δεύτερη του γκρουπ.

Αντίθετα, η Παραγουάη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και πλέον περιμένει την ολοκλήρωση των υπόλοιπων ομίλων, ώστε να διαπιστώσει αν η συγκομιδή της αρκεί για να συνεχίσει στη διοργάνωση ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατακτούν την πρώτη θέση του ομίλου, οι Αυστραλοί πήραν το αποτέλεσμα που χρειάζονταν, ενώ το σύνολο του Γκουστάβο Αλφάρο διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση.

Λίγες ευκαιρίες, υψηλή ένταση

Η αναμέτρηση είχε έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες ήταν περιορισμένες.

Η Αυστραλία επέλεξε να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού και της κατοχής, γνωρίζοντας πως η ισοπαλία ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει την πρόκριση. Από την άλλη, η Παραγουάη προσπάθησε να απειλήσει κυρίως μέσω αντεπιθέσεων και εκτελέσεων στατικών φάσεων.

Οι δύο άμυνες κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους τερματοφύλακες να χρειάζεται να επέμβουν σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Η Αυστραλία κράτησε το αποτέλεσμα

Στο δεύτερο μέρος, η Παραγουάη ανέβασε την πίεσή της, αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε την πρόκριση, όμως η αμυντική λειτουργία της Αυστραλίας παρέμεινε σταθερή.

Η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, διατήρησε ανέπαφη την εστία της και πανηγύρισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Περιμένει η Παραγουάη

Με το τελικό 0-0, η Αυστραλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32».

Η Παραγουάη ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και πλέον περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ευελπιστώντας ότι θα βρεθεί στις ομάδες που θα προκριθούν ως οι καλύτερες τρίτες.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφαρο): Χιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (84′ Κανάλε), Κάσερες, Γκόμες, Μαϊντάνα (46′ Μαουρίτσιο), Γκόμες (92′ Μπομπαντίγια), Κούμπας, Γκαλάρθα (92′ Αλόνσο), Ενσίσο, Αβάλος (67′ Μπάριος).

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Σιρκάτι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ονίλ, Ίρβιν (84′ Οκόν-Ένγκλστερ), Ιρανκούντα (84′ Γένγκι), Βολπάτο (58′ Χρούστιτς).