Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ξετύλιξε το… δώρο του Κιμ και προκρίθηκε στους «32»

Ένα σοβαρό λάθος του Κιμ έκρινε τον αγώνα υπέρ της «Τρι», η οποία έκλεισε θέση για τα νοκ άουτ.

Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα κατοχύρωσε και την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο.

Σε ολόκληρη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές μεγάλες στιγμές. Στο 6ο λεπτό, το σουτ του Γκουτιέρες δεν προβλημάτισε τον Κιμ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Άλβαρες απομάκρυνε πάνω στη γραμμή έπειτα από λόμπα του Σον, σε φάση που συνοδεύτηκε από έντονες υποψίες για οφσάιντ.

Στο 20ό λεπτό, ο Κινιόνες πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Νοτιοκορεάτη τερματοφύλακα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Οι Μεξικανοί παρουσιάστηκαν πιο απειλητικοί μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια. Ο Γκαγιάρδο αστόχησε με διαγώνιο σουτ στο 49', ενώ ένα λεπτό αργότερα η πίεση απέδωσε καρπούς. Ο Κιμ έχασε τον έλεγχο της μπάλας μέσα από τα χέρια του κι ο Ρόμο εκμεταλλεύτηκε το δώρο για να γράψει το 1-0.

Ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας αντέδρασε στη συνέχεια, αποκρούοντας το διαγώνιο σουτ του Χιμένες στο 75' και την προσπάθεια του Βάργκας στο 85'.

Το σκορ, ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον Ρανγκέλ να πραγματοποιεί σπουδαία διπλή επέμβαση απέναντι στον Τσο στο 87ο λεπτό, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του Μεξικού.

Μεξικό: Ρανγκέλ, Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Γκουτιέρες (71' Πινέδα), Λίρα, Ρόμο (71' Βάργκας), Αλβαράδο (80' Ρέγες), Ρ. Χιμένες (80' Σ. Χιμένες), Κινιόνες (84' Χουέρτα)

Νότια Κορέα: Κιμ, Λι, Μιν-Γιάε, Γκι-Χεόν - Σεόλ (71' Γιανγκ), Χουάνγκ, Πάικ (77' Τσο), Μουν-Χουάν (71' Έομ), Κανγκ-Ιν Λι, Γιάε-Σουνγκ (57' Χι-Τσαν), Σον (57' Χιέον-Γκιου)