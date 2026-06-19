· Μεξικό · Νότια Κορέα

Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ξετύλιξε το… δώρο του Κιμ και προκρίθηκε στους «32»

Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, εξασφάλισε την κορυφή του Group A κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ξετύλιξε το… δώρο του Κιμ και προκρίθηκε στους «32»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σοβαρό λάθος του Κιμ έκρινε τον αγώνα υπέρ της «Τρι», η οποία έκλεισε θέση για τα νοκ άουτ.

Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα κατοχύρωσε και την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο.

Σε ολόκληρη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές μεγάλες στιγμές. Στο 6ο λεπτό, το σουτ του Γκουτιέρες δεν προβλημάτισε τον Κιμ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Άλβαρες απομάκρυνε πάνω στη γραμμή έπειτα από λόμπα του Σον, σε φάση που συνοδεύτηκε από έντονες υποψίες για οφσάιντ.

Στο 20ό λεπτό, ο Κινιόνες πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Νοτιοκορεάτη τερματοφύλακα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Οι Μεξικανοί παρουσιάστηκαν πιο απειλητικοί μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια. Ο Γκαγιάρδο αστόχησε με διαγώνιο σουτ στο 49', ενώ ένα λεπτό αργότερα η πίεση απέδωσε καρπούς. Ο Κιμ έχασε τον έλεγχο της μπάλας μέσα από τα χέρια του κι ο Ρόμο εκμεταλλεύτηκε το δώρο για να γράψει το 1-0.

Ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας αντέδρασε στη συνέχεια, αποκρούοντας το διαγώνιο σουτ του Χιμένες στο 75' και την προσπάθεια του Βάργκας στο 85'.

Το σκορ, ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον Ρανγκέλ να πραγματοποιεί σπουδαία διπλή επέμβαση απέναντι στον Τσο στο 87ο λεπτό, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του Μεξικού.

Μεξικό: Ρανγκέλ, Σάντσες, Άλβαρες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Γκουτιέρες (71' Πινέδα), Λίρα, Ρόμο (71' Βάργκας), Αλβαράδο (80' Ρέγες), Ρ. Χιμένες (80' Σ. Χιμένες), Κινιόνες (84' Χουέρτα)
Νότια Κορέα: Κιμ, Λι, Μιν-Γιάε, Γκι-Χεόν - Σεόλ (71' Γιανγκ), Χουάνγκ, Πάικ (77' Τσο), Μουν-Χουάν (71' Έομ), Κανγκ-Ιν Λι, Γιάε-Σουνγκ (57' Χι-Τσαν), Σον (57' Χιέον-Γκιου)

COMMENTS
LATEST NEWS
08:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η 2η αγωνιστική ξεκίνησε, η αγωνία μεγαλώνει - Τα κριτήρια ισοβαθμίας στους ομίλους

08:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Μεξικό, η πρώτη ομάδα που πέρασε στα νοκ άουτ, «εξάρα» ο Καναδάς – Το πανόραμα

07:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 8ης αγωνιστικής ημέρας

07:49 MUNDIAL

Μεξικό – Νότια Κορέα: Ντεμπούτο για τον Ορμπελίν Πινέδα στο Μουντιάλ 2026

07:42 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Καναδάς – Κατάρ

07:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Μεξικό – Νότια Κορέα

07:17 MUNDIAL

Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ξετύλιξε το… δώρο του Κιμ και προκρίθηκε στους «32»

05:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες ώρες για τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηχανική υποστήριξη αναπνοής

03:45 MUNDIAL

LIVE Μεξικό - Νότια Κορέα

03:05 MUNDIAL

Καναδάς – Κατάρ 6-0: Επίδειξη των διοργανωτών και έφυγαν για πρωτιά!

02:45 MUNDIAL

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ

02:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική Γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των playoffs του Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας