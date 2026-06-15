Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Σουηδία - Τυνησία 5-1: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για Σκανδιναβούς

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Τυνησίας στο «Estadio Monterrey», για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου, και βρέθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της Ολλανδία και Ιαπωνία.

Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς τον έλεγχο. Μόλις στο 7ο λεπτό, ο 22χρονος μέσος της Μπράτον, Γιασίν Αγιάρι, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σουτ έπειτα από φάση διαρκείας, πετυχαίνοντας το δεύτερο ταχύτερο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Στο 30’, ο Αλεξάντερ Ίσακ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στη Σουηδία.

Η Τυνησία κατάφερε να μειώσει λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Στο 43’, ο Ομάρ Ρέκικ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο και διαμορφώνοντας το 2-1 του ημιχρόνου, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του.

Οι Αφρικανοί προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί στο ξεκίνημα της επανάληψης, όμως ένα λάθος του αρχηγού τους, Σκίρι, αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Ίσακ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έδωσε έτοιμο γκολ στον Βίκτορ Γκιόκερες, με τον επιθετικό της Άρσεναλ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Η Σουηδία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ενώ η Τυνησία προσπάθησε μέσω των αλλαγών του Σαμπρί Λαμουσί να επιστρέψει στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Ωστόσο, στο 85’, ο Ματίας Σβάνμπεργκ, μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε δίχτυα για το 4-1. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά ως οφσάιντ, αλλά τελικά μέτρησε έπειτα από έλεγχο του VAR.

Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις και πάλι από τον Γιασίν Αγιάρι. Ο μέσος της Σουηδίας σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 90+6’, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την εξαιρετική εμφάνισή του απέναντι στη χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Χίεν, Λίντελεφ, Λάγκερμπιλκε, Μπέρνχαρντσον (90' Σβένσον), Κάλστρομ (84' Σβάνμπεργκ), Αγιάρι, Γκούντμουντσον (64' Στουρμ), Νίγκρεν (64' Μπέργκβαλ), Ίσακ (90' Ελάνγκα), Γκιόκερες.

Τυνησία (Σαμπρί Λαμουσί): Τσαμάκ, Βαλερί (72' Μαχμούντ), Ρέκικ, Ταλμπί, Μπεν Χαμιντά, Σκίρι (72' Ατσούρι), Κεντίρα (84' Γκάρμπι), Σλιμανέ (84' Τσαουάτ), Χάνιμπαλ, Αμπντί, Σαάντ (72' Τουνέκτι).