Γκάνα - Παναμάς 1-0: Λύτρωση στο 90+5 από τον Γιρένκι

Με γκολ του Γιρένκι στο 90+5', η Γκάνα επικράτησε 1-0 του Παναμά και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάνοντας ένα σπουδαίο πρώτο βήμα.

Αν και όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα ολοκληρώσουν την αναμέτρηση ισόπαλες και χωρίς τέρματα, ουσιαστικά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιρένκι χάρισε την νίκη και μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ομάδα του.

Στον πάγκο έμεινε για τους νικητές ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, άγγιξε τον πρώτο της βαθμό στον θεσμό αλλά δεν άντεξε η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο από θέμα ποιότητας με ελάχιστες… υποψίες ευκαιριών από τους παίκτες των δύο ομάδων, με τη μοναδική φάση που καταγράφηκε να είναι αυτή του 38ου λεπτού όταν ο Ράμος αστόχησε από καλή θέση να ανοίξει το σκορ για τον Παναμά.

Οι Γκανέζοι προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος, με τον Μοσκέρα να μπλοκάρει εύκολα την κεφαλιά του Ατζετέι στο 48'. Ακολούθησαν οι άστοχες προσπάθειες των Μαρτίνες (60') και Ράμος (67'), πριν ο Ατζετέι απειλήσει με νέα κεφαλιά που πέρασε άουτ στο 73'.

Και ενώ όλα έδειχναν πως το σκορ δεν θα ανοίξει ποτέ, ήρθε μία εξαιρετική κούρσα του Τόμας-Ασάντε και το γύρισμα στον Γιρένκι, που εξ επαφής χάρισε στην Γκάνα τη νίκη στο 90+5'! Κι αυτό ενώ στο 90+9' ο Ντίας άγγιξε την ισοφάριση, αλλά ο Ασάρε μπλόκαρε την κεφαλιά του…

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γκάνα: Άτι-Ζίγκι (46' Ασάρε) - Σενάγια, Ατζετέι, Οπόκου, Μενσά - Σεμένιο, Οβούσου (78' Σίμπο), Γιρένκι, Νουάμα (58' Φατάβου) - Σουλεμάνα (58' Τόμας-Ασάντε) - Αγιού (87' Άντου)

Παναμάς: Μοσκέρα - Μπλάκμαν (90' Γοδόι), Ράμος, Κόρντομπα, Αντράντε - Μουρίγιο, Χάρβεϊ, Μαρτίνες (63' Λοντόνιο), Ροντρίγκες (74' Ντίας) - Μπαρσένας, Γουότερμαν (63' Φαχάρδο)