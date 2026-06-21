Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Την «σκόρπισε» και «έπιασε» κορυφή

Η αναμέτρηση που φιλοξενήθηκε στο στάδιο Μοντερέι του Μεξικού πέρασε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, καθώς αποτέλεσε το 1.000ό παιχνίδι που διεξήχθη σε τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η Ιαπωνία μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Καμάντα βρήκε δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους Ασιάτες. Η Τυνησία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι παίκτες του Χατζίμε Μοριγιάσου παρέμειναν απόλυτα προσηλωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο, ελέγχοντας τον ρυθμό και περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες των αντιπάλων τους.

Το παιχνίδι πήρε ξεκάθαρη τροπή στο 31', όταν ο Ουέντα σημείωσε το 2-0, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Ερβέ Ρενάρ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και όσο περνούσε η ώρα η εικόνα του αγώνα έδειχνε πως η ήττα ήταν δύσκολο να αποφευχθεί. Αντίθετα, η Ιαπωνία συνέχισε να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση και παρά τη διαχείριση του προβαδίσματός της, βρήκε ακόμη δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ίτο στο 69ο λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ ο Ουέντα στο 83' διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Με αυτή τη νίκη, οι Ιάπωνες απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Ι. Κόβατς (Ρουμανία)

Τυνησία (Ερβέ Ρενάρ): Νταχμέν, Αμπντί (91' Ασουρί), Ταλμπί, Ρεκίκ, Μπρον (46' Χαμίντα), Βάλερι, Μετζμπρί, Σκιρί (91' Κεντίρα), Σλιμάνε, Τουνεκτί (65' Τσαουάτ), Σαάντ (46' Γκάρμπι).

Ιαπωνία (Χατζίμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Ικατούρα, Χιρόκι Ίτο, Τομιγιάσου (79' Σέκο), Τανάκα, Ντοάν (74' Σουκαβάρα), Νακαμούρα (79' Γουίτο Σουζούκι), Γιούνια Ίτο, Καμάντα (74' Τζ. Σουζούκι), Σάνο, Ουέντα (84' Γκότο).