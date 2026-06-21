Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με ξεχωριστές εμφανίσεις Τυνησία και Ιαπωνία - Ο λόγος

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέχει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τυνησία και την Ιαπωνία για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, καθώς αποτέλεσε το 1.000ό παιχνίδι που διεξήχθη στη διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες το πρωί της Κυριακής (21/06) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου, σε έναν αγώνα που είχε ήδη αποκτήσει ιστορική σημασία πριν από το πρώτο σφύριγμα.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι σηματοδότησε τη συμπλήρωση 1.000 αναμετρήσεων στην ιστορία του θεσμού, 96 χρόνια μετά τα πρώτα ματς που διεξήχθησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αρχή είχε γίνει στο Μοντεβιδέο, με τις αναμετρήσεις Γαλλία - Μεξικό 4-1 και ΗΠΑ - Βέλγιο 3-0 να ανοίγουν το κεφάλαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η σπουδαία αυτή στιγμή συνοδεύτηκε και από μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Οι ποδοσφαιριστές της Τυνησίας και της Ιαπωνίας, όπως και η διαιτητική ομάδα, εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με ειδικά σχεδιασμένες εμφανίσεις που περιλάμβαναν χρυσές λεπτομέρειες. Στα μανίκια ήταν τυπωμένος ο αριθμός «1.000», ως φόρος τιμής στο ιστορικό ορόσημο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.