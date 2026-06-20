Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Αποκλείστηκε η ομάδα του Μοντέλα

Σημαντικό βήμα στη μάχη της πρόκρισης έκαναν οι Παραγουανοί, οι οποίοι έμειναν όρθιοι κόντρα στην αναμέτρηση με τους Τούρκους.

Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αυστραλία, ενώ η Τουρκία δεν θα βρίσκεται στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Οι Παραγουανοί μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Γκαλάρσα εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ενσίσο και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τσακίρ για το 1-0.

Η Τουρκία ανέλαβε στη συνέχεια την πρωτοβουλία των κινήσεων, αναζητώντας την απάντηση. Οι Τσαλχάνογλου, Γκιουλέρ και Ακτούρκογλου ήταν οι παίκτες που εξέφρασαν κυρίως τις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας του Βιτσέντσο Μοντέλα. Η μεγαλύτερη στιγμή για την ισοφάριση στο πρώτο μέρος ήρθε στο 35ο λεπτό, όταν η κεφαλιά του Μουλντούρ κατέληξε στο δοκάρι.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η αναμέτρηση απέκτησε νέα δεδομένα. Ο Αλμιρόν αποβλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς κρίθηκε ότι μίλησε σε αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα του. Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο on-field review και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης.

Πρόκειται για την πρώτη αποβολή στο Μουντιάλ 2026 για τον συγκεκριμένο λόγο, βάσει των νέων κανονισμών της FIFA. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Παραγουάη μπροστά στο σκορ, αλλά με αριθμητικό μειονέκτημα.

Στο δεύτερο μέρος, η Τουρκία πίεσε αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, ενώ η Παραγουάη επέλεξε πιο αμυντική προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, οι Νοτιοαμερικανοί ήταν εκείνοι που άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όταν στο 60ό λεπτό ο Ενσίσο πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο Μοντέλα προχώρησε σε αλλαγές προσώπων και τακτικής, χωρίς όμως να δει την ομάδα του να γίνεται ουσιαστικά απειλητική. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Τούρκοι στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε.

Τουρκία (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Μουλντούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντακσί (Κοκτσού 86'), Καντίογλου (Ελμαλί 71'), Τσαλχάνογλου, Γιουκσέκ (Ουζούν 60'), Γιλντίζ, Γκιουλέρ, Ακγκούν (Γκιουλ 60'), Ακτούρκογλου (Γιλμάζ 46')

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Κάσερες (Μαιντάνα 81'), Γκ. Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Αλμιρόν, Κούμπας, Ντ. Γκόμες (Βελάσκες 67'), Γκαλάρσα (Κανάλε 90+1'), Πίτα (Μπομπαντίγια 46'), Ενσίσο (Άβαλος 90+1')