Μετά την προβληματική εμφάνιση της πρεμιέρας, η Βραζιλία έπρεπε να ξεσπάσει. Ως ένα βαθμό το έκανε. Η «σελεσάο» δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Αϊτή στη Φιλαδέλφεια και έφτασε στην πρώτη της νίκη με 3-0.

Οι λατινοαμερικάνοι είχαν «καθαρίσει» το ματς απ’ το πρώτο μέρος, στηριζόμενοι στην εκπληκτική τριπλέτα των Πακετά, Κούνια, Βινίσιους. Ο πρώτος μοίραζε, ο δεύτερος «καθάρισε» το ματς σημειώνοντας τα δύο πρώτα γκολ και ο τρίτος λίγο πριν την ανάπαυλα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.