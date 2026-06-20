Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Βραζιλία – Αϊτή
Δείτε τα highlights του Βραζιλία – Αϊτή, για το Group C στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026.
Μετά την προβληματική εμφάνιση της πρεμιέρας, η Βραζιλία έπρεπε να ξεσπάσει. Ως ένα βαθμό το έκανε. Η «σελεσάο» δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Αϊτή στη Φιλαδέλφεια και έφτασε στην πρώτη της νίκη με 3-0.
Οι λατινοαμερικάνοι είχαν «καθαρίσει» το ματς απ’ το πρώτο μέρος, στηριζόμενοι στην εκπληκτική τριπλέτα των Πακετά, Κούνια, Βινίσιους. Ο πρώτος μοίραζε, ο δεύτερος «καθάρισε» το ματς σημειώνοντας τα δύο πρώτα γκολ και ο τρίτος λίγο πριν την ανάπαυλα διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.
03:15 MUNDIAL
Live: Βραζιλία - Αϊτή
00:45 MUNDIAL