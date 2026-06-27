Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρωτιά με πεντάρα το Βέλγιο, πρόκριση για Αίγυπτο

Ως επικεφαλής του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 θα δώσει το «παρών» στα νοκ άουτ της διοργάνωσης το Βέλγιο. Οι Ευρωπαίοι είχαν για πρωταγωνιστές τους Ντε Μπρούινε και Τροσάρ, με αποτέλεσμα να διαλύσουν 5-1 τους Νεοζηλανδούς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά από το πρώτο λεπτό και επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους. Στο 11', έπειτα από κάθετη πάσα του Φανάκεν, ο Τροσάρ σούταρε διαγώνια, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.

Στο 20ό λεπτό, το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι όταν η μπάλα βρήκε σε χέρι αμυντικού της Νέας Ζηλανδίας μετά από προσπάθεια του Τροσάρ, ωστόσο η απόφαση άλλαξε έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR.

Η υπεροχή των Βέλγων μετουσιώθηκε σε γκολ στο 28'. Ο Ντε Μπρούινε εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Τροσάρ, με προβολή από κοντά, έγραψε το 1-0. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι παίκτες του Γκαρσιά ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση. Στο 50', ο Ντε Μπρούινε μοίρασε ακόμη μία εξαιρετική ασίστ και ο Τροσάρ, με δεύτερη προσπάθεια, διαμόρφωσε το 2-0.

Το Βέλγιο συνέχισε να πιέζει, δημιουργώντας διαρκώς ευκαιρίες. Ο Ντε Μπρούινε απείλησε επανειλημμένα, ενώ και ο Τεάτε βρέθηκε κοντά στο γκολ, με τις τελικές προσπάθειες να αυξάνονται συνεχώς.

Ο αρχηγός των Βέλγων, αφού μοίρασε δύο ασίστ, βρήκε τελικά και τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 67', με εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή, σημείωσε το 3-0, αποτέλεσμα που έφερνε πλέον το Βέλγιο στην κορυφή του ομίλου, καθώς στο άλλο παιχνίδι το σκορ παρέμενε 1-1.

Η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να μειώσει στο 84' με τον Τζαστ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Κουρτουά μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαμόρφωσε το 3-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη της πρωτιάς.

Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Λουκάκου σκόραρε έπειτα από σέντρα του Ράσκιν, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Σαλεμάκερς με άψογο πλασέ, ολοκληρώνοντας ιδανικά την εμφάνιση των Βέλγων.

Νέα Ζηλανδία: Κρόκομπ, Μπίντον, Πέιν (64' Μακάουαλ), Κακάτσε (79' Ντε Βρις), Σέρμαν, Μπελ (64' Μπόξολ), Στάμενιτς, Τζαστ, Γουντ, Σινγκ (46' Ράνταλ), Τόμας (46' Ολντ).

Βέλγιο: Κουρτουά, Ντε Κάιπερ, Μέχελε, Τεάτε, Καστάνιε, Τίλεμανς (85' Ράσκιν), Φανάκεν, Ντε Μπρούινε (72' Ονάνα), Τροσάρ (72' Σαλεμάκερς), Ντοκού (56' Φερνάντες-Πάρντο), Ντε Κέτελαρ (85' Λουκάκου).

Άντεξε στην πίεση η Αίγυπτος

Η Αίγυπτος πήρε την πρόκριση ως δεύτερη από τον 7ο όμιλο μετά το 1-1 με το Ιράν, που έχασε μεγάλη ευκαιρία για τη νίκη στις καθυστερήσεις και πλέον ελπίζει στους καλύτερους τρίτους.

Η Αίγυπτος μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Σαμπέρ επιχείρησε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο Μπεϊρανβάντ έκανε λανθασμένη εκτίμηση και η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση του Ιράν ήταν άμεση. Η ασιατική ομάδα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ταρέμι από τον Αμπντελμονέμ, με τον ίδιο τον επιθετικό να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ωστόσο, ο Σουμπίρ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Το Ιράν, πάντως, δεν άργησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Μοχαμαντί δοκίμασε το πόδι του, ο Σουμπίρ απέκρουσε δύσκολα, όμως ο Ρεζαεϊάν πήρε το «ριμπάουντ» και από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν λιγότερες ευκαιρίες. Η Αίγυπτος απείλησε κυρίως με τους Τρεζεγκέ και Σαμπέρ, ενώ το Ιράν είχε τις δικές του στιγμές με τους Ρεζαεϊάν και Σοτζαέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αιγύπτιοι είχαν περισσότερο την κατοχή και προσπάθησαν να βρουν το γκολ της νίκης μέσα από οργανωμένες επιθέσεις, ενώ το Ιράν αναζητούσε χώρους στην κόντρα. Ο Τρεζεγκέ βρέθηκε δύο φορές σε θέση βολής, στο 49' και στο 52', χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Η μεγαλύτερη στιγμή του δεύτερου μέρους ήρθε στο 89', όταν το Ιράν κέρδισε το πρώτο του κόρνερ στο παιχνίδι και ο Ταρέμι σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σοτζαέ Καλιζάντε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από διαρκείας φάση, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR. Οι Ιρανοί συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αλλά οι προσπάθειες των Εζατολαχί και Ρεζαεϊάν δεν βρήκαν στόχο.

Έτσι, το τελικό 1-1 χάρισε στην Αίγυπτο την πρόκριση στη φάση των «32» ως δεύτερη του ομίλου, ενώ το Ιράν θα περιμένει την ολοκλήρωση των υπόλοιπων ομίλων για να διαπιστώσει αν θα βρεθεί στα νοκ άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ (14' Ελ Χαναφί), Χανί, Φετούχ, Σαμπέρ (46' Ατία), Λασίν, Ζίκο (76' Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (57' Ζίζο), Ασούρ (46' Μαρμούς), Τρεζεγκέ.

Ιράν: Μπεϊρανβάντ, Μοχαμαντί, Νεμάτι (46' Χαρντάνι), Καλιζάντε, Κανάνι, Ρεζαεϊάν, Γκορμπάνι, Εζατολαχί, Γκοντός (67' Μογκανλού), Μοχέμπι, Ταρέμι.