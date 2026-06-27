Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για την Ισπανία, ιστορικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήριο

Ιστορικές στιγμές έζησαν οι φίλοι του ποδοσφαίρου στο φινάλε του Group H. Το Πράσινο Ακρωτήριο, για πολλούς το απόλυτο αουτσάιντερ του ομίλου, ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη στο Χιούστον. Έτσι, με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς, εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως δεύτερη του ομίλου!

Στη Γουαδαλαχάρα, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και εξασφάλισε την πρωτιά στο Group. Παράλληλα… πέταξε εκτός τους λατινοαμερικάνους που έμειναν τρίτοι με 2 βαθμούς, αλλά δεν συγκαταλέγονται στις καλύτερες τρίτες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Το Πράσινο Ακρωτήριο συνεχίζει να ονειρεύεται και πλέον θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα νοκ άουτ. Η Ισπανία περιμένει τον δεύτερο του ομίλου της «αλμπισελέστε», δηλαδή μία εκ των Αυστρία ή Αλγερία.

Η Ισπανία «τελείωσε» την Ουρουγουάη

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ήταν για μία ακόμα φορά «μοιραίος» σε αυτό το Μουντιάλ, «επιτρέποντας» στον Αλεχάντρο Μπαένα να πετύχει (42') το μοναδικό γκολ που χώρισε Ισπανία και Ουρουγουάη (1-0) στη Γουαδαλαχάρα. Αποτέλεσμα που οδήγησε τους Ίβηρες ως πρώτους στους «32» και έστειλε τη Σελέστε, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες (αποβολή Κανόμπιο 90+4’)...σπίτι της.

Ο Μπαένα στο 42’ με σουτ σκόραρε, ολοκληρώνοντας μία φάση διαρκείας της Ισπανίας, με τη...βοήθεια του Μουσλέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Μία ακόμη λάθος εκτίμηση του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες σε αυτό το Μουντιάλ.

Η εικόνα ίδια στο δεύτερο μέρος, με τους Ισπανούς πιο κοντά στο γκολ από τους παίκτες του Μπιέλσα, έχοντας μάλιστα στις καθυστερήσεις ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο σουτ του Φεράν Τόρες η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στον πάγκο έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διαιτητής: Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες : Σανάμπρια, Βαρέλα, Ντε λα Κρους-Μπαένα

Κόκκινη: Κανόμπιο

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46' Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45' Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56' Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70' Ροντρίγκες), Νούνιες

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60' Όλμο), Πέδρι (60' Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66' Πίνο), Γιαμάλ (76' Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76' Νίκο Γουίλιαμς)

Το Πράσινο Ακρωτήριο συνεχίζει το θαύμα του!

Οι Αφρικανοί τα κατάφεραν! Μπορεί να μην νίκησαν τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (0-0), όμως μετά τη νίκη της Ισπανίας πήραν τη 2η θέση του Group H. Συνεχίζοντας στη φάση νοκ-άουτ των «32», στην πρώτη τους παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε δύσκολο και για τις δύο ιδιαιτέρα επιφυλακτικές ομάδες. Περισσότερο Πράσινο Ακρωτήριο το δεύτερο μέρος, με τους Αφρικανούς να δημιουργούν προϋποθέσεις και σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Κυρίως εξαιτίας του τερματοφύλακα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Οβάις. Κάτι που πάντως δεν τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στο πρώτο τους Μουντιάλ.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Κίτρινες : Βάγκνερ Πίνα, Νασέρ Αλ Νταουσαρί- Αμπντουλχαμίντ, Αλ Μπρικάν

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (Πέδρο Μπρίτο): Βοζίνια, Μπόρχες, Λόπες, Βάγκνερ Πίνα (90+4'Μορέιρα), Κέβιν Πίνα, Ζοάο Πάουλο, Μοντέιρο (71' Λαρός Ντουάρτε), Ντιρόι Ντουάρτε, Σεμέντο (61'Βαρέλα), Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα), Μέντες (71' Γκάρι Ροντρίγκες)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβάις, Αλ Άμρι, Αλ Ταμπακτί (33' Αλί Λαγιαμί), Μπου Ουάσλ (82' Αλ Χαρμπί), Αμπντουλχαμίντ, Νασέρ Αλ Νταουσάρι, Αλ Χαϊμπαρί (46' Αλ Γιουβαίρ), Κάνο, Αλ Μπρικάν,Σαλέμ Αλ Νταουσάρι (65'Αλ Σαμάτ) Μαντάς (65' Αλ Χαμντάν)

Δείτε τη βαθμολογία και τα στατιστικά του ομίλου.