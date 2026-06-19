Καναδάς – Κατάρ 6-0: Επίδειξη των διοργανωτών και έφυγαν για πρωτιά!

Ο Καναδάς έγινε το… αφεντικό του Group B στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι διοργανωτές έκαναν επίδειξη δύναμης στο Βανκούβερ, «συντρίβοντας» το Κατάρ με 6-0. Σκορ που τους στέλνει στους 4 βαθμούς και λόγω των πολλών τερμάτων, ακόμη και με ισοπαλία τελευταία αγωνιστική με την Ελβετία, εξασφαλίζουν πρωτιά.

Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Κονέ στο 51’. Η αναμέτρηση είχε κριθεί σε εκείνο το σημείο (ήταν 3-0 και το Κατάρ με 10 παίκτες), όμως οι συμπαίκτες του βρήκαν το σθένος να σημειώσουν άλλα τρία τέρματα και να του τα αφιερώσουν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Ο επιθετικός της Γιουβέντους έκανε χατ τρικ και «υπέγραψε» την εμφατική επικράτηση. Αν και για τους Καναδούς δεν υστέρησε κανείς, μια και η ομάδα της βόρειας Αμερικής ήταν ανώτερη σε όλο το 90λεπτο.

Το ματς

Ο μονόλογος των Καναδών, ήταν εμφανής και άρχισε να αποδίδει καρπούς από το 16’. Τότε ο Λάριν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παίρνοντας το… ριμπάουντ για το 1-0.

Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, για μαρκάρισμα στα όρια της περιοχής ενώ ο αντίπαλος έφευγε μόνος του.

Ο Ντέιβιντ στο 45+3’ έκανε το 3-0, για να κλείσει θριαμβευτικά το πρώτο μέρος για τους διοργανωτές.

Στο 51’ ο σοβαρός τραυματισμός του Κονέ, σόκαρε αλλά και πείσμωσε τους Καναδούς. Οι οποίοι έδωσαν όρκο αμέσως μετά την αποχώρηση του συμπαίκτη τους. Σε εκείνη τη φάση αποβλήθηκε και ο Μαντίμπο για το μαρκάρισμα που προκάλεσε τον τραυματισμό. Με το Κατάρ να συνεχίζει με 9.

Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90+2’) έκαναν θριαμβευτική την πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι (Χιλή)

Κίτρινες: 9 ‘ Κορνίλιους - 62’ Φάτχι

Αποβολές: 32’ Αλ Αμίν (απευθείας κόκκινη), 53’ Μαντίμπο (απευθείας κόκκινη)

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46’ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83’ Σίγκουρ), Κονέ (57’ λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71’ Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.

ΚΑΤΑΡ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46’ Αλ Μανάι), Μαντίμπο, Εντμίλσον Ζούνιορ (46’ Φατχί, 87' Λούκας Μέντες), Αφίφ (59’ Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40’ Αλ Μπράκε).