· Εκουαδόρ

Εκουαδόρ - Κουρασάο 0-0: Ιστορικός βαθμός με «κέρβερο» Ρουμ

Με 15 αποκρούσεις ο Ελόι Ρουμ κράτησε όρθιο το Κουρασάο απέναντι στο Εκουαδόρ, σε ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτούς αλλά δύσκολους τους λογαριασμούς πρόκρισης για τις δύο ομάδες.

Εκουαδόρ - Κουρασάο 0-0: Ιστορικός βαθμός με «κέρβερο» Ρουμ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Εκουαδόρ πίεσε ασταμάτητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανυπέρβλητο Ελόι Ρουμ. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις και αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του στο 0-0 απέναντι στο φαβορί του 5ου ομίλου.

Το αποτέλεσμα στο Κάνσας δεν αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για το Κουρασάο, το οποίο εξακολουθεί να χρειάζεται νίκη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού την τελευταία αγωνιστική για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης. Παρ’ όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές του Ντικ Άντβοκαατ πανηγύρισαν τον βαθμό σαν νίκη, έχοντας αντέξει στην ασφυκτική πίεση του αντιπάλου.

Από την άλλη πλευρά, το Εκουαδόρ βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αναζητά μια υπέρβαση απέναντι στη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε θα θυμούνται για καιρό την εμφάνιση του Ρουμ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 αποκρούσεις, επίδοση που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της φετινής διοργάνωσης.

Διαιτητής: Νινγκ Μα (Κίνα)

Εκουαδόρ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Εστουπινιάν (71’ Ανγκούλο), Πάτσο, Αλσίβαρ (46’ Ροντρίγκες), Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα (89’ Ζ. Καϊσέδο), Βαλένσια, Πλάτα.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Γκαάρι, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπρένετ, Φόνβιλ (75’ Φαν Άιμα), Ζ. Μπακούνα (75’ Γκόρε), Κομενένσια (83’ Ρουμεράτου), Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (75’ Μαργκαρίτα), Λοκάντια (83’ Καστανέερ).

COMMENTS
LATEST NEWS
09:24 MUNDIAL

Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Τα highlights του αγώνα

09:03 MUNDIAL

Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Την «σκόρπισε» και «έπιασε» κορυφή

08:48 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Κάρμο, κοντά σε συμφωνία για Σμαΐλοβιτς και Ρόκα

08:36 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/06) - «Καταιγίδα» ο Παναθηναϊκός

08:23 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Γερές βάσεις νίκης για Ιαπωνία

08:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Πράσινο» ντεμαράζ - «Τελειώνει» με Πένια, τα δεδομένα για Ντε Φράι και Τσάπρα

07:56 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με ξεχωριστές εμφανίσεις Τυνησία και Ιαπωνία - Ο λόγος

07:42 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Εκουαδόρ - Κουρασάο 0-0: Τα highlights του αγώνα

07:29 MUNDIAL

Εκουαδόρ - Κουρασάο 0-0: Ιστορικός βαθμός με «κέρβερο» Ρουμ

06:45 MUNDIAL

Live: Τυνησία - Ιαπωνία

05:22 ΣΠΟΡ

Ενίσχυση με Τζάνο Μπατή για την ΑΕΚ

02:45 MUNDIAL

Live: Εκουαδόρ - Κουρασάο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας