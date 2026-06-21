Εκουαδόρ - Κουρασάο 0-0: Ιστορικός βαθμός με «κέρβερο» Ρουμ

Το Εκουαδόρ πίεσε ασταμάτητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανυπέρβλητο Ελόι Ρουμ. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις και αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του στο 0-0 απέναντι στο φαβορί του 5ου ομίλου.

Το αποτέλεσμα στο Κάνσας δεν αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για το Κουρασάο, το οποίο εξακολουθεί να χρειάζεται νίκη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού την τελευταία αγωνιστική για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης. Παρ’ όλα αυτά, οι ποδοσφαιριστές του Ντικ Άντβοκαατ πανηγύρισαν τον βαθμό σαν νίκη, έχοντας αντέξει στην ασφυκτική πίεση του αντιπάλου.

Από την άλλη πλευρά, το Εκουαδόρ βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αναζητά μια υπέρβαση απέναντι στη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε θα θυμούνται για καιρό την εμφάνιση του Ρουμ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 αποκρούσεις, επίδοση που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της φετινής διοργάνωσης.

Διαιτητής: Νινγκ Μα (Κίνα)

Εκουαδόρ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Εστουπινιάν (71’ Ανγκούλο), Πάτσο, Αλσίβαρ (46’ Ροντρίγκες), Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα (89’ Ζ. Καϊσέδο), Βαλένσια, Πλάτα.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Γκαάρι, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπρένετ, Φόνβιλ (75’ Φαν Άιμα), Ζ. Μπακούνα (75’ Γκόρε), Κομενένσια (83’ Ρουμεράτου), Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (75’ Μαργκαρίτα), Λοκάντια (83’ Καστανέερ).