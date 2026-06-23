Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2: To «θωρηκτό» Χάαλαντ την έστειλε στην επόμενη φάση

Είδε τον Μέσι να πετυχαίνει δύο γκολ. Τον Μπαπέ άλλα τόσα. Δεν μπορούσε να μείνει… άπραγος ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο για πολλούς κορυφαίος στράικερ στον κόσμο, πήρε ξανά απ’ το χεράκι τη Νορβηγία και την οδήγησε στη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς. Αυτή τη φορά επί της Σενεγάλης με 3-2, στο εξαιρετικό ματς που έγινε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αποτέλεσμα που στέλνει τους Νορβηγούς στους 6 βαθμούς στο Group I και της εξασφαλίζει την πρόκριση για τα νοκ άουτ. Τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Γαλλία στο ντέρμπι του ομίλου, οι Σκανδιναβοί θα κυνηγήσουν την πρωτιά.

Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς που με άμεσο ποδόσφαιρο ήταν σαφώς πιο απειλητικοί από τους Σενεγαλέζους. Ο Χάαλαντ είχε δοκάρι και στη συνέχεια… ξέσπασε με δύο προσωπικά γκολ. Ενδιάμεσα είχαν μειώσει οι Αφρικανοί με τον Σαρ, ενώ ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε σασπένς στα τελευταία λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα για την παρέα του Μανέ που έμεινε χωρίς βαθμό.

Το ματς

Οι Νορβηγοί ήταν καλύτεροι και πιο επικίνδυνοι από τους Σενεγαλέζους. Ο Μεντί είχε αναγκαστεί σε σημαντικές επεμβάσεις, καθώς οι Σκανδιναβοί δημιούργησαν φάσεις για να προηγηθούν. Κόντρα στους Αφρικανούς που δεν ήταν εξίσου επικίνδυνοι.

Τελικά στο 43’ η παρέα του Χάαλαντ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Σόρλοθ έκανε την πάσα, ο Κουλιμπαλί έκανε λάθος, ο Πέντερσεν μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης για το 1-0!

Η Νορβηγία έφτασε πολύ κοντά και σε δεύτερο τέρμα πριν «βγει» το ημίχρονο. Ο Μεντί έκανε λάθος υπολογισμό, ο Χάαλαντ του έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στο δοκάρι από πλάγια θέση.

Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει στο τέλος του πρώτου μέρους το «θωρηκτό» της Μάντσεστερ Σίτι, το έκανε στις αρχές του δευτέρου. Στο 48’ οι Νορβηγοί βγήκαν στην κόντρα, ο Έντεγκαρντ έκανε εξαιρετική πάσα στον Χάαλαντ κι αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Οι Σενεγαλέζοι, όμως, «απάντησαν» γρήγορα. Στο 53’ οι Αφρικανοί αναπτύχθηκαν εξαιρετικά. Ο Τζάκσον βρήκε ωραία κάθετα τον Σαρ, αυτός πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μειώνοντας σε 2-1!

Ο Χάαλαντ το είδε σαν… δοκιμασία κι έτσι πέντε λεπτά μετά, «χτύπησε» ξανά! Στο 58’ ο Πέντερσεν έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Μπεργκ που από αριστερά πάσαρε στον στράικερ της ομάδας του, με τον «φονιά» της Νορβηγίας να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1!

Ο Μπομπ στο 90’ είχε μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο Νορβηγικό γκολ. Σούταρε εντός περιοχής, αλλά ο Σις έδιωξε με κεφαλιά πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Η Σενεγάλη δεν παρέδωσε τα «όπλα» και στο 90+3’ ξαναμπήκε στο ματς με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Τζάκσον έκανε την εξαιρετική ασίστ και ο Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2!

Στα λεπτά που ακολούθησαν οι Σενεγαλέζοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεγάλη επιστροφή. Η Νορββηγία του Χάαλαντ προκρίθηκε στους "32", με τον στράικερ της Σίτι να πετυχαίνει για 6ο σερί ματς τουλάχιστον 2 γκολ!

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες : -

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Σταλ Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ ( 84' Όστεγκαρντ), Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Άουρσνες (46' Μπεργκ), Σόρλοθ (84' Μπομπ), Νούσα (71' Σέλντερουπ), Ριέρσον (13' Πέντερσεν), Χάαλαντ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί (63' Ντιό), Κουλιμπαλί (72' Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54' Τζέικομπς), Γκεΐγ, Καμαρά (63' Σις), Γκεΐγ (54' Μπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον, Σαρ