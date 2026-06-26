Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Νίκη γοήτρου στο 98' με Αγιάν

Παρότι είχε ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, η Τουρκία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026 με το κεφάλι ψηλά, επικρατώντας με 3-2 των ΗΠΑ χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, με τις ΗΠΑ να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Τράστι έκανε το 1-0. Η απάντηση της Τουρκίας ήταν άμεση, καθώς ο Αρντά Γκιουλέρ ισοφάρισε σε 1-1 στο 10'.

Οι Τούρκοι συνέχισαν να πιέζουν, αναζητώντας το γκολ που θα τους έβαζε μπροστά στο σκορ. Αυτό ήρθε στο 31', όταν ο Κόκτσου εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα του Ελμαλί και διαμόρφωσε το 2-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι ΗΠΑ έφεραν ξανά το παιχνίδι στα ίσα, καθώς ο Μπέρχαλτερ σκόραρε στο 49' για το 2-2.

Στη συνέχεια, αμφότερες οι ομάδες αναζήτησαν το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να δείχνει πως οδηγείται στην ισοπαλία. Ωστόσο, στο 98', ο Αγιάν βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στην ήδη αποκλεισμένη Τουρκία μια νίκη γοήτρου, ώστε να ολοκληρώσει την πορεία της στη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.