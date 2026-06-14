Αυστραλία – Τουρκία 2-0: Τα «Καγκουρό» έκαναν την έκπληξη!

Η Αυστραλία πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-0 της Τουρκίας.

Το σύνολο του Τόνι Πόποβιτς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Βανκούβερ, πιάνοντας τις ΗΠΑ στην κορυφή του ομίλου, κάνοντας παράλληλα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Παρότι η Τουρκία είχε τον έλεγχο για μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης, η Αυστραλία αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική. Ο Ιρανκούντα άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό, ενώ ο Μέτκαλφ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 75', με αμφότερα τα γκολ να έρχονται σε χρονικά σημεία όπου οι Τούρκοι πίεζαν για να βρουν δίχτυα.

Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Οι Γιλντίζ, Τσαλχάνογλου και Γκιουλέρ βρέθηκαν σε θέση βολής χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο Μπαρντακτσί σημάδεψε το δοκάρι κι ο Τσελίκ δεν μπόρεσε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Από την άλλη πλευρά, οι Αυστραλοί παρουσίασαν πειθαρχημένο αγωνιστικό πλάνο, διαχειρίστηκαν σωστά τον ρυθμό του αγώνα και εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές που τους δόθηκαν στην αντεπίθεση. Με υπομονή και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και έβαλαν τις βάσεις για μία σπουδαία νίκη.

Παράλληλα, η Αυστραλία διατήρησε ανέπαφη την εστία της, με τους παίκτες του Πόποβιτς να δίνουν μάχες σε κάθε φάση, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες της Τουρκίας, η οποία δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ και γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέρτζες, Ιταλιάνο (74' Γκέρια), Μπος (84' Μπεχίτς), Ο'Νιλ, Όκον-Ένγκστλερ (84' Ίρβιν), Μέτκαλφ, Ιρανκούντα (61' Βελούπιλεϊ), Τουρέ (74' Γενγκί).

Τουρκία (Βιτσέντσο Ιταλιάνο): Τσακίρ, Τσελίκ (81' Μουλντόυρ), Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Γιουκσέκ (81' Οζτσάν), Τσαλχάνογλου, Κοκτσού (62' Ακγκούν), Γκιουλέρ, Γιλμάζ (46' Γιλντίζ), Αρκτούρκογλου (85' Γκουλ).