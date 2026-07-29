· Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό έως το 2027 η Γρηγορία Πούλιου

Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Γρηγορία Πούλιου.

Στον Παναθηναϊκό έως το 2027 η Γρηγορία Πούλιου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κρατώντας στο ρόστερ του τη Γρηγορία Πούλιου.

Η διεθνής φορ ανανέωσε τη συνεργασία της με το «τριφύλλι» έως το 2027 και θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της ομάδας για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Γρηγορία Πούλιου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 25χρονη αθλήτρια υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Σύλλογο με ισχύ μέχρι το 2027. Η διεθνής φορ παραμένει στο Τριφύλλι για τρίτη διαδοχική σεζόν».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γρηγορία Πούλιου σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά! Ευχαριστώ τη διοίκηση το προπονητικό επιτελείο και όλους όσους με εμπιστεύτηκαν! Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους και είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος της! Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να χαρίσουμε όμορφες στιγμές στον κόσμο μας!».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιλική ισοπαλία για την Κηφισιά απέναντι στη Βέστερλο

19:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ: Ο Γκατσίνοβιτς δημιουργεί, ο Ελίασον κάνει το 1-0!

19:25 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Επίσημα παίκτης των «κίτρινων» ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

19:11 MUNDIAL

Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA για το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ

18:57 EUROPA LEAGUE

Μύθου: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος, το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση»

18:51 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ: Το δυνατό φιλικό της «Ένωσης» στην Ολλανδία

18:47 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα»

18:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον Παναθηναϊκό έως το 2027 η Κωνσταντίνα Κωστοπούλου

18:24 SUPER LEAGUE

Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα - Οι πρώτες δηλώσεις του

18:18 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ: Με Στρακόσα η ενδεκάδα του Νίκολιτς στο δυνατό φιλικό στην Ολλανδία

18:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Αγγελική Νικολοπούλου αποσύρθηκε από τα παρκέ

17:58 SUPER LEAGUE

LIVE Παλέρμο – Ηρακλής: Το φιλικό του «Γηραιού» στην Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας