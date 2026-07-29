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«Η Ρόμα ετοιμάζει πρόταση στη Βόλφσμπουργκ για τον Κουλιεράκη»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρόμα.

«Η Ρόμα ετοιμάζει πρόταση στη Βόλφσμπουργκ για τον Κουλιεράκη»
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρόμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει η ιταλική ομάδα για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Ο διεθνής στόπερ αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε από την Bundesliga, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του. Ο Κουλιεράκης συνδέεται με αρκετούς συλλόγους κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, ενώ η αποχώρησή του από τη Γερμανία θεωρείται πιθανό σενάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα Ιταλού δημοσιογράφου, η Ρόμα ετοιμάζει πρόταση προς τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 22χρονου αμυντικού, ο οποίος έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στη Γερμανία.

Ο Κουλιεράκης μεταγράφηκε στη Βόλφσμπουργκ το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ, έναντι 11.750.000 ευρώ, και έκτοτε έχει καταγράψει 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό μέλος της γερμανικής ομάδας.

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