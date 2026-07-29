Νίστρουπ: «Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο»

Θέλει να δει πολλές πράσινες φανέλες στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Αυτό είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Πάκσι, αναφορικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Προκειμένου να βοηθηθεί η ομάδα να φτάσει ευκολότερα στην πρόκριση στον γ’ προκριματικό του Conference League.

Παράλληλα, ο Δανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως θα χρειαστούν μήνες για να περάσει η φιλοσοφία του στην ομάδα, όμως μέχρι τότε πρέπει να έρχονται τα αποτελέσματα.

Αναλυτικά:

Το αποτέλεσμα της Πάκσι με την Φερεντσβάρος και ο τρόπος που ήρθε, είναι μια διευκόλυνση για να πειστούν οι παίκτες σας ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι;

«Όχι. Το σταφ και εγώ έχουμε αναλύσει την Πάκσι πολύ καλά. Ξέρω τι έχουν κάνει στο Πρωτάθλημα τις τελευταίες 3-4 σεζόν. Ο προπονητής είναι εκεί για μεγάλη περίοδο, έχουν κορμό, έδειξαν τις δυνάμεις τους και κόντρα σε εμάς και στην Φερεντσβάρος. Πρεσάρουν ψηλά, είναι καλοί στις στατικές φάσεις, παλεύουν. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό για εμάς το αποτέλεσμά τους. Μας επιβεβαίωσαν αυτά που ξέραμε. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε».

Σας προβληματίζουν οι χαμένες ευκαιρίες; Αύριο θα είναι ο πρώτος σας αγώνας μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, πώς νιώθετε;

«Προφανώς όλοι οι προπονητές και παίκτες θέλουν να βρουν γκολ όταν έχουν μια μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να το κάνουμε καλύτερα αυτό. Αλλά για να πετύχουμε πρέπει και να μην δεχόμαστε ευκαιρίες. Κόντρα σε μια ομάδα που ήταν καλή στις αντεπιθέσεις, δεχτήκαμε λίγες φάσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα πάμε λίγο καλύτερα στα τελειώματα.

Ως προπονητής μιας μεγάλης δανέζικης ομάδας, με πολύ κόσμο, αυτό που ήθελα είναι να πάω σε μια άλλη μεγάλη ομάδα με υπέροχο κόσμο. Ελπίζω να δω πολλές πράσινες μπλούζες στις εξέδρες, να μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε και να βάλουν πίεση στον αντίπαλο. Θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στην σεζόν, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Χρειαζόμαστε τον κόσμο και στις δύσκολες στιγμές, όταν φτιάχνεις μια νέα ομάδα θα υπάρξουν αυτές. Θα τους χρειαστούμε».

Τα πλάνα είναι πάντα διαφορετικά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Τι αλλαγές θα υπάρξουν στο αυριανό ματς;

«Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά. Φτιάξαμε πολλές φάσεις για να βάλουμε περισσότερα γκολ από 2. Δεν είναι αδύναμος ο αντίπαλος. Περιμένω να πετύχουμε και να είμαστε καλύτερη ομάδα, θα υπάρξουν όμως δύσκολες στιγμές. Είναι μια καλή ομάδα. Ίσως προσαρμόσουμε κάποια πράγματα που μάθαμε από το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν θα δείτε μεγάλες αλλαγές από εμάς. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη φορά».

Η εικόνα της ομάδας στα φιλικά αλλά και στο πρώτο ματς με την Πάκσι σας δείχνει ότι η φιλοσοφία σας έχει αρχίσει να περνάει στην ομάδα;

«Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που θα περάσει την φιλοσοφία του στην ομάδα σε ένα παιχνίδι. Αυτό θα πάρει μήνες, ίσως μια ολόκληρη σεζόν. Αλλά σε μια μεγάλη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να βρεις τον τρόπο να πάρεις αποτελέσματα σε αυτό το διάστημα. Δεν περιμένω να είμαστε τέλειοι σε κάθε αγώνα, θα χρειαστούμε χρόνο για αυτό. Αλλά δεν συζητάμε ότι πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα όσο θα χτίζουμε την ομάδα μας. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένω να τα δω όλα τέλεια από τώρα. Πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όταν αρχίσουμε στο Πρωτάθλημα».