Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: «Λύτρωση» στο 94’ με «διπλό» Ούνταβ

Οι αλλαγές του Νάγκελσμαν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα και χάρισαν τη νίκη στα «πάντσερ», τα οποία «κλείδωσαν» την πρώτη θέση του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Ακτή Ελεφαντοστού έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις της, μπαίνοντας δυνατά στην αναμέτρηση και αναζητώντας την έκπληξη απέναντι στη Γερμανία. Η υπεροχή της επιβραβεύτηκε στο 30ό λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ντιομαντέ, ο αρχηγός Φρανκ Κεσιέ βρέθηκε σε θέση βολής και άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια, οι «Ελέφαντες» έδωσαν έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία, επιδιώκοντας να απειλήσουν στην κόντρα επίθεση. Η Γερμανία δυσκολευόταν να βρει λύσεις, μέχρι τη στιγμή που οι παρεμβάσεις του Γιούλιαν Νάγκελσμαν άλλαξαν τα δεδομένα.

Στο 68’, έπειτα από σέντρα του Λιούλινγκ από τα δεξιά, ο Ντενίζ Ούνταβ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή έκανε το 1-1. Η πίεση των Γερμανών αυξήθηκε αισθητά στα τελευταία λεπτά, εκμεταλλευόμενοι και την κόπωση των αντιπάλων τους.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ούνταβ υποδέχθηκε την πάσα του Ενμέτσα και με άμεσο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-1, υπογράφοντας τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας του.

Διαιτητής: Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτες (Παραγουάη)

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46’ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60’ Αμίρι), Σανέ (60’ Λιούλινγκ), Μουσιάλα (60’ Ούνταβ), Βιρτς, Χάβερτς (85’ Γκορέτσκα).

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82’ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75’ Σεκό Φοφανά), Ουλαΐ, Μπονί (75’ Γκεσάν), Ντιάλο (75’ Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85’ Πεπέ).