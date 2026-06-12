Καναδάς – Βοσνία 1-1: Καλύτεροι οι διοργανωτές, έσωσαν τον βαθμό προς το τέλος

Το πρώτο… στραβοπάτημα διοργανωτή, είναι γεγονός. Ο Καναδάς αν και ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δεν κατάφερε να νικήσει τους ηρωικούς Βόσνιους. Το τελικό 1-1 μάλιστα, ήρθε με την ομάδα της βορείου Αμερικής να ισοφαρίζει το παιχνίδι λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Λούκιτς με κεφαλιά στην πρώτη φάση της Βοσνίας, άνοιξε το σκορ. Από τότε οι Καναδοί πήραν τα ηνία, κόντρα σε πολυπρόσωπη άμυνα. Δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι, αλλά χρειάστηκε να έρθει το 78’ για να κάνει το 1-1 ο Λάριν. Αποτέλεσμα που έδωσε από 1 βαθμό στις δύο ομάδες, στο πρώτο ματς του Group B που διεξήχθη στο Τορόντο (στον ίδιο όμιλο είναι Κατάρ και Ελβετία).

Η αναμέτρηση άρχισε με καλό σουτ του Μέμιτς που δεν βρήκε στόχο στο 3’. Η πρώτη σημαντική φάση, ήρθε για τους διοργανωτές στο 17’. Μετά από σέντρα του Τζόνστον και κακό διώξιμο των Βόσνιων, ο Ντέιβιντς από πλεονεκτική θέση σούταρε, με τον Βάσιλ να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.

Οι Βόσνιοι όμως, ήταν αυτοί που βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 21’ μετά από κόρνερ ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λούκιτς προ κενής εστίας από κοντά, απλά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1!

Ο Ολουβασέγι είχε σημαντική ευκαιρία στο 32’, όταν πλάσαρε εντελώς άστοχα πριν βγει τετ α τετ με τον Βάσιλ. Ο Καναδάς συνέχισε να έχει την κατοχή, να προσπαθεί να πιέσει κερδίζοντας αρκετές στατικές φάσεις, όμως το ματς οδηγήθηκε στο ημίχρονο με τους Βόσνιους μπροστά.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με μεγάλη φάση για τους διοργανωτές. Ο Λαρέια πλάσαρε κάτω απ’ τον Βάσιλ, με τον Κολάσινατς να διώχνει στο δοκάρι στο 53’.

Δύο λεπτά μετά ο Ντεμίροβιτς πήγε να βγει τετ α τετ, αλλά τον πρόλαβε ο Κρεπό. Στο 66’ ο Κότιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή μετά από κεφαλιά του Ολουβασέγι. Ο Καναδάς πίεζε, με τους Βόσνιους ηρωικά να κρατούν το σκορ.

Το πολυπόθητο γκολ για τους διοργανωτές, ήρθε στο 78’. Μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας έξω απ’ την περιοχή, αυτή έφτασε στον Λάριν. Αυτός γύρισε και σούταρε γρήγορα, νικώντας τον Βάσιλ για το 1-1!

Ο σκόρερ στο 90+6’ μετά από σύγχυση στα καρέ της Βοσνίας, ο Λάριν είχε την ευκαιρία αλλά χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Έτσι το 1-1 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντε Φουζερόλ, Τζόνστον - Λούκιτς, Ντεμίροβιτς, Κάτιτς

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ (61΄ Σάφελμπεργκ), Κονέ, Εουστάκιο (90+1΄ Οσόριο), Μπιουκάναν (62΄ Αχμέντ), Τζόναθαν Ντέιβιντ (61΄ Πρόμις Ντέιβιντ), Ολουβασέγι(76΄ Λάριν).

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βάσιλ, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84΄ Μπούρνιτς), Μέμιτς (74΄ Αλαϊμπέγκοβιτς), Μπάσιτς (61΄ Τζίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς (74΄ Σούνιτς), Λούκιτς (61΄ Μπάζνταρ), Ντεμίροβιτς.