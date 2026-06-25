Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για τη Νότια Αφρική, «τρία στα τρία» για το Μεξικό! (vids)

Η Νότια Αφρική νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα με γκολ του Μασέκο και πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η «Bafana Bafana» εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο Λος Άντζελες την Κυριακή (28/06).

Το Μεξικό ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων, επικρατώντας 3-0 της Τσεχίας στην Πόλη του Μεξικού. Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τρία γκολ και ολοκληρώνοντας για πρώτη φορά την παρουσία τους σε όμιλο μεγάλης διοργάνωσης με το απόλυτο των νικών. Αντίθετα, η ήττα σήμανε τον αποκλεισμό της Τσεχίας, η οποία συμμετείχε σε τελική φάση για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.

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Η Νότια Αφρική έγραψε ιστορία, στο… περιμένει η Νότια Κορέα

Η Νότια Αφρική λύγισε 1-0 τη Νότια Κορέα και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «Μπαφάνα Μπαφάνα» κατάφεραν να πάρουν το αποτέλεσμα που χρειάζονταν σε ένα παιχνίδι με περιορισμένες φάσεις, την ώρα που οι Κορεάτες θα περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των ομίλων για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Οι Νοτιοαφρικανοί μπήκαν με περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο η πρώτη σημαντική στιγμή ανήκε στη Νότια Κορέα. Στο 8ο λεπτό, ο Κανγκ Ιν Λι βρέθηκε σε θέση βολής μέσα από την περιοχή, όμως το τελείωμά του πέρασε λίγο πάνω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γουίλιαμς.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου καταγράφηκε στο 30'. Ο Μαγκοπά εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, βγήκε απέναντι από τον Κιμ, όμως ο Κορεάτης τερματοφύλακας αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν με εντυπωσιακή επέμβαση σε εξ επαφής προσπάθεια.

Η Νότια Αφρική ανέβασε την πίεσή της μετά την ανάπαυλα, αναζητώντας το γκολ που θα της εξασφάλιζε την πρόκριση. Από την πλευρά της, η Νότια Κορέα άγγιξε το προβάδισμα με δύο καλές στιγμές στο 57' και το 60', χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Τελικά, η λύση για τους Αφρικανούς ήρθε στο 63ο λεπτό. Ο Μοσέκο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στη μικρή περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κιμ, διαμορφώνοντας το 1-0.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η Νότια Κορέα προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Ούγκο Μπρος. Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τη Νότια Αφρική να πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση.

Διαιτητής: Φ. Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Μοντίμπα - Σουνγκ Τσο

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάθα, Μασέκο (74` Ρέϊνερς), Μοφοκένγκ (80` Ανταμς), Άπολις (62` Μορέμι), Μακγκοπά.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Σεούνγκ- Γιου, Μπέομ – Λι, Μιν-Τζάε (65` Παρκ), Χιουκ – Λι, Σεόλ, Πάικ (46` Κιμ Γιν Γκιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ Λι (46` Κάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι – Τσαν (46` Χέουνγκ Μιν Σον), Χιόν-Τζου Οχ (74` Σουνγκ Τσο).

Μεξικό με… στυλ και ουσία, απογοήτευσε η Τσεχία

Το Μεξικό επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Τσεχία, επικράτησε 3-0 κι ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων. Οι συνδιοργανωτές σημείωσαν το απόλυτο των νικών, εξασφάλισαν την πρώτη θέση και προκρίθηκαν στους «32», χωρίς μάλιστα να παραβιαστεί η εστία τους. Αντίθετα, η Τσεχία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και γνώρισε τον αποκλεισμό, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του ομίλου.

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία παρά στη δημιουργία ευκαιριών.

Η σημαντικότερη στιγμή καταγράφηκε στο 8ο λεπτό, όταν ο Βισίνσκι επιχείρησε δυνατό σουτ από πλεονεκτική θέση, όμως η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Από εκεί και πέρα, Μεξικό και Τσεχία προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως με μακρινά σουτ, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στους δύο τερματοφύλακες.

Ο Βισίνσκι ήταν ξανά δραστήριος για τους Τσέχους, ενώ από πλευράς Μεξικού οι Κινιόνες, Ρέγες και Σάντσες ανέλαβαν επιθετικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με το Μεξικό να ανεβάζει την απόδοσή του και να βρίσκει τους χώρους που αναζητούσε.

Στο 55', ο Τσάβες εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ρόμο, διένυσε μεγάλη απόσταση με την μπάλα και με ψύχραιμο αριστερό πλασέ άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Σάντσες δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το δεύτερο τέρμα, με την άμυνα της Τσεχίας να αδυνατεί να απομακρύνει και τον Κινιόνες να σκοράρει σε κενή εστία για το 2-0.

Στο 78', ο Γκιγιέρμο Οτσόα πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, καταγράφοντας την έκτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους φιλάθλους στο κατάμεστο «Αζτέκα» να τον αποθεώνουν.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Φιντάλγκο εξαπέλυσε εντυπωσιακό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Διαιτητής: Γιάελ Φαλκόν Πέρεθ (Αργεντινή)

Κίτρινες: 64 Άλβαρες

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες (64’ Σικ), Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Ντουντερά, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντιλεκ, Βισίνσκι, Χλόζεκ (64’ Σόουτσεκ, 87’ λ.τρ. Σόικα), Σουλτς.

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ (78’ Οτσόα), Ρέγες, Μοντές, Άλβαρες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Σάντσες, Ρομό (63’ Βάργκας), Μόρα, Αλβαράδο, Μαρτίνες (63’ Χιμένες), Κινιόνιες.