Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία (vid)

Ο δεύτερος όμιλος έγινε ο... πρώτος που ολοκληρώνεται στο Μουντιάλ 2026!

Ελβετία και Καναδάς είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους «32» της διοργάνωσης και μονομαχούσαν για την πρωτιά, η οποία και κατέληξε στους Ευρωπαίους, μετά τη νίκη με 2-1 απέναντι στους διοργανωτές.

Βάσιμες ελπίδες πρόκρισης -ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων- έχει όμως και η Βοσνία, η οποία έκαμψε την αντίσταση του Κατάρ με 3-1. Έφτασε τους 4 βαθμούς, έχοντας ως average στα γκολ το -1 και πρέπει να έρθουν τα πάνω-κάτω για να αποκλειστεί.

Πρώτη και καλύτερη η Ελβετία, πάλεψε ο Καναδάς

Με νέο «σόου» του 20χρονου Γιοχάν Μανζάμπι (ασίστ και γκολ) η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 (με 7 βαθμούς), αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση (4 βαθμοί).

Η Ελβετία έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 11’ με τον Εμπολό που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πρεπό. Στο 33’ ο Κόμπελ αντέδρασε εξαιρετικά στο πλασέ του Λάριν, ενώ το ίδιο έπραξε και στο 41’ στο πλασέ του Αχμέντ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβετοί πέτυχαν απόλυτο... αιφνιδιασμό. Στο 40ό δευτερόλεπτο, ο Μανζάμπι με υπέροχη ενέργεια, γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Εμπολό την άφησε κάτω απ’ τα πόδια του κι ο Βάργκας έκανε την τέλεια «εκτέλεση» για το 1-0 της Ελβετίας. Στο 57’ ο Εμπολό υποδέχθηκε εξαιρετική την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Μανζάμπι κι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δεν αστόχησε για το 2-0 των Ελβετών.

Οι Καναδοί μείωσαν στο 76’ με τον Πρόμις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, όμως η Ελβετία κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος παρά τις ευκαιρίες της ομάδας του Τζέσι Μαρτς κι έκοψε πρώτη το... νήμα στον 2ο όμιλο.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο 40χρονος αρχηγός της εθνικής Βοσνίας είχε δοκάρι στο 38΄ χάνοντας την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ

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