Αυστρία - Ιορδανία 3-1: Την τιμώρησε με την εμπειρία

Κυνική η Αυστρία εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της Ιορδανίας και πήρε τη νίκη 3-1 στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Αυστρία - Ιορδανία 3-1: Την τιμώρησε με την εμπειρία
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Αυστρία και Ιορδανία προσέφεραν ένα ιδιαίτερα θεαματικό παιχνίδι στην Καλιφόρνια. Οι Ευρωπαίοι έφτασαν στη νίκη με 3-1, απέναντι σε μια αξιόμαχη και πρωτοεμφανιζόμενη στη διοργάνωση Ιορδανία, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία της.

Η Ιορδανία μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε δύο επικίνδυνες καταστάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο μέσα από αντεπιθέσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η πρώτη σημαντική ευκαιρία της Αυστρίας καταγράφηκε στο 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Κάλαιτζιτς.

Στο 16', ο Αλ Φακουρί βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Σλάγκερ αντέδρασε αποτελεσματικά. Ένα λεπτό αργότερα, η Αυστρία πήρε προβάδισμα στο σκορ, όταν ο Σμιντ εξαπέλυσε εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή και έγραψε το 1-0.

Οι Ιορδανοί δεν επηρεάστηκαν από το γκολ που δέχθηκαν και συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Στο 22ο λεπτό η κεφαλιά του Ολβάν κατέληξε στο δοκάρι, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Αλ Τάμαρι απείλησε με σουτ που πέρασε δίπλα από την εστία.

Η επιμονή της Ιορδανίας ανταμείφθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 49', ο Ολβάν ολοκλήρωσε ιδανικά μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1.

Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο για αρκετή ώρα, με τον Αρναούτοβιτς να βρίσκει δίχτυα έπειτα από φάση διαρκείας σε εκτέλεση κόρνερ, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω χεριού του Πος στην αρχή της φάσης.

Η λύση για την Αυστρία ήρθε τελικά στο 76ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αλ Αράμπ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ των Ευρωπαίων.

Στις καθυστερήσεις, ο Αρναούτοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ, με τον Αμπαουλαιλά να πραγματοποιεί σημαντική επέμβαση. Ωστόσο, στο 99ο λεπτό η Αυστρία κέρδισε πέναλτι για χέρι και ο έμπειρος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

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