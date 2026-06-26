Νορβηγία – Γαλλία 1-4: Πρωτιά στον όμιλο για τους «τρικολόρ» με «όργια» Ντεμπελέ

Έχοντας σε φανταστικό απόγευμα τον Ουσμάν Ντεμπελέ, η Γαλλία επικράτησε με 4-1 της Νορβηγίας στο ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο γκρουπ της.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έκανε κυριολεκτικά ό,τι ήθελε στο πρώτος μέρος του αγώνα, πετυχαίνοντας χατ-τρικ σε μόλις 32' λεπτά.

Οι αξιόμαχοι «Βίκινγκς», οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Χάαλαντ και Όντεγκαρντ στη σύνθεσή τους προσπάθησαν να απαντήσουν, μειώνοντας σε 2-1, ενώ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου ο Λάρσεν αστόχησε σε πέναλτι για το 3-2.

Το κερασάκι στην τούρτα για τους «τρικολόρ» έβαλε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ντεσιρέ Ντουέ, κάνοντας το 4-1 με κεφαλιά.

Παρ' όλ' αυτά, οι δύο ομάδες πήραν χέρι-χέρι την πρόκριση στη φάση των «32», με τη Νορβηγία να τερματίζει εντέλει στην δεύτερη θέση με έξι βαθμούς σε τρία παιχνίδια.

Το ματς

Η Γαλλία μπήκε με τα φρένα «σπασμένα» και μόλις στα 20 δευτερόλεπτα, ο Εμπαπέ πάτησε για πρώτη φορά περιοχή, με το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι των Νορβηγών.

Η Γαλλία συνέχισε να σφυροκοπά την άμυνα των Νορβηγών και στο 4ο λεπτό ο Κονέ, με σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ανάγκασε τον Σέλβικ σε σπουδαία απόκρουση.

Το γκολ δεν άργησε να έρθει και στο 7’, ο Ντεμπελέ εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κενό στην άμυνα των «Βίκινγκς», με το δεξί σουτ που επιχείρησε να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Σέλβικ και τον Γάλλο εξτρέμ να πετυχαίνει παράλληλα το πρώτο του τέρμα στη διοργάνωση.

Χάρη στη φλυαρία των Βίκινγκς στην άμυνα, οι Γάλλοι παραλίγο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 13’, με το σουτ του Ολίσε να κοντράρει την τελευταία στιγμή σε σώματα και να καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.

Στο 14’ η Νορβηγία έχασε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, με το σουτ που επιχείρησε ανενόχλητος ο Λάρσεν μέσα από την περιοχή να καταλήγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

Στο 17’ και πάλι ο πολύ δραστήριος Εμπαπέ μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή, με το αριστερό του σουτ να αποκρούεται από τον Σέλβικ.

Το 2-0 ερχόταν και στο 20’, ο Ντεμπελέ με νέα γκολάρα χτύπησε και πάλι. Ο επιθετικός της Παρί συνέκλινε προς τον άξονα έξω από την περιοχή και με φανταστικό σουτ στη γωνία βρήκε δίχτυα, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα.

Οι Νορβηγοί βρήκαν άμεση απάντηση, μειώνοντας λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σε 2-1, με τον Όσγκααρντ να ντριμπλάρει εντυπωσιακά τον Ουπαμεκάνο και να εκτελεί άψογα στην κλειστή γωνία, για να ξαναβάλει τους Σκανδιναβούς στο ματς.

Στο 32’ για τρίτη φορά ο Ντεμπελέ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του με… ισάριθμα πανέμορφα πλασέ, αυτή τη φορά με το αριστερό.

Στο 42’ οι Γάλλοι δεν επωφελήθηκαν από το ολέθριο λάθος του Φάλκενερ, ο οποίος έδωσε.. ασίστ στον Ντουέ, που ωστόσο δεν κατάφερε να ντριμπλάρει τον αντίπαλο γκολκίπερ στο τετ-α-τετ.

Στην επανάληψη οι «Σκανδιναβοί» μπήκαν καλύτερα και στην πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή των «Τρικολόρ», στο 47', ο Όσκαρ Μπομπ κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, η εκτέλεση του Λάρσεν ήταν αδύναμη, με τον Μενιάν να μαντεύει σωστά και να αποκρούει στην αριστερή του γωνία, κρατώντας το 3-1.

Η πρώτη καλή στιγμή για τη Γαλλία στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 56', με το σουτ που επιχείρησε ο Εμπαπέ από το ύψος της περιοχής να «γλύφει» το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, θέλοντας να ξεκουράσει κάποιους παίκτες ενόψει των νοκ-άουτ αλλά και να φρεσκάρει την ομάδα του, στο 66' απέσυρε τους Ολίσε και Ντεμπελέ, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους Μπαρκολά και Σερκί.

Μετά το «hydration break», οι Νορβηγοί ήταν εκείνοι που έψαξαν το γκολ και στο 72' ο Μπομπ έχασε τεράστια ευκαιρία. Ο μεσοεπιθετικός της Σίτι βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Μενιάν, με τον γκολκίπερ της Μίλαν να τον νικάει, προχωρώντας σε σπουδαία επέμβαση.

Οι «Τρικολόρ» στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης άφησαν το πόδι από το γκάζι και απλώς διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντεσιρέ Ντουέ διαμόρφωσε το τελικό 4-1 με πανέμορφη κεφαλιά.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ (87' Γκουστό), Ουπαμεκανό (76' Κονατέ), Λακρουά, Ερνάντες, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ (66' Μπαρκολά) , Ολίσε (66' Τσερκί) , Ντουέ, Εμπαπέ (87' Ματετά)

Νορβηγία: Σέλβικ, Άουρσνες, Φάλκενερ (66' Λάγκας), Έστιγκαρντ, Μπιόρκαν (46' Πέντερσεν), Θόρστβεντ (46' Τόρσμπι), Μπεργκ, Όσγκαρντ, Μπομπ (83' Νούσα), Λάρσεν, Σιέλντερουπ (83' Χάουγκε)