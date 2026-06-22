Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία παρουσίασε ξανά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα, αδυνατώντας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την επόμενη φάση.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν στάθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Μεχντί Ταρέμι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα των Βέλγων, πέτυχε γκολ που δεν μέτρησε, ενώ συμμετείχε καθοριστικά σε φάσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό.

Παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Το αποτέλεσμα διατηρεί ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς στον όμιλο, με το Βέλγιο να καλείται πλέον να αναζητήσει τη νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία την τελευταία αγωνιστική, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το Βέλγιο μπήκε πιο δραστήρια στην αναμέτρηση, αφού νωρίτερα ο Ρομέλου Λουκάκου τη… γλίτωσε με κίτρινη, μετά το επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα του Ιράν. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 9ο λεπτό, όταν ο Ντε Κάιπερ επιχείρησε σουτ από πλεονεκτική θέση, όμως ο Μπιρανβάντ αντέδρασε αποτελεσματικά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Οι Ιρανοί απάντησαν άμεσα, με τον Κανανί να δοκιμάζει το πόδι του στο 14’, αναγκάζοντας τον Κουρτουά σε εντυπωσιακή επέμβαση. Η μεγαλύτερη στιγμή τους στο πρώτο μέρος ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Μεχντί Ταρέμι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση, αξιοποιώντας κομπίνα του Χατζισαφί. Ωστόσο, μετά από έλεγχο μέσω VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στη συνέχεια οι Βέλγοι ανέκτησαν τον έλεγχο του ρυθμού και δημιούργησαν ευκαιρίες με τους Τίλεμανς και Ντε Κάιπερ, χωρίς όμως να καταφέρουν να νικήσουν τον εξαιρετικό Μπιρανβάντ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με το Βέλγιο να πιέζει και το Ιράν να απειλεί κυρίως στην κόντρα. Στο 53’ ο Κουρτουά χρειάστηκε να επέμβει ξανά, απομακρύνοντας δύσκολα το δυνατό βολέ του Ταρέμι. Έξι λεπτά αργότερα οι «κόκκινοι διάβολοι» άγγιξαν το γκολ, όμως ο Μπιρανβάντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση στο πλασέ του Ντε Κάιπερ, ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες ήρθε στο 67ο λεπτό. Ο Ταρέμι έκλεψε τη μπάλα και βγήκε σε θέση τετ α τετ, με τον Ενγκόι να τον ανατρέπει και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας το Βέλγιο με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία συνέχισε να ψάχνει το γκολ της νίκης. Στο 86’ ο Μπιρανβάντ σταμάτησε για ακόμη μία φορά τον Ντε Κάιπερ, ενώ στις καθυστερήσεις το σουτ του Λουκεμπάκιο πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ, με τον όμιλο να παραμένει ανοιχτός και την τελευταία αγωνιστική να αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για την υπόθεση πρόκριση.

Διαιτητής: Ντ. Ερέρα (Αργεντινή)

Κίτρινες: Λουκάκου - Εζατολάχι

Κόκκινες: 67' Ενγκόι

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58' Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87' Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58' Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58' Βανάκεν), Λουκάκου (73' Τεάτ), Τροσάρ

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46' Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66' Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85' Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66' Τοράμπι), Γκόντος (78' Μογκάνλου), Ταρέμι