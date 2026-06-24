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Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή

Το γκολ του Μουνιόθ στο 76ο λεπτό χάρισε στην Κολομβία τη νίκη με 1-0 απέναντι στο Κονγκό και την πρώτη θέση στον όμιλο.

Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή
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Η Κολομβία δυσκολεύτηκε απέναντι στο μαχητικό Κονγκό, όμως βρήκε τη λύση στο 76ο λεπτό και με το 1-0 εξασφάλισε τη νίκη που την έφερε στην κορυφή του ομίλου.

Το Κονγκό κατάφερε για μεγάλο διάστημα να κρατήσει μακριά από το γκολ τους Κολομβιανούς, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Ενζάου, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό λόγο που το σκορ παρέμεινε «κλειδωμένο» για περισσότερο από μία ώρα αγώνα.

Η Κολομβία μπήκε πιο επιθετικά στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά αναζήτησε το γκολ με διαδοχικές προσπάθειες. Ωστόσο, ο Ενζάου ήταν ανίκητος στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποιώντας καίριες επεμβάσεις και σταματώντας όλα τα σουτ που κατέληξαν στην εστία του, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, το Κονγκό βελτίωσε την εικόνα του και προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ. Από την άλλη πλευρά, η Κολομβία ανέβασε ξανά την πίεσή της μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή και τελικά βρήκε το πολυπόθητο τέρμα.

Στο 76ο λεπτό ο Μουνιόθ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε και διαμόρφωσε το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε, χαρίζοντας στην Κολομβία τη νίκη και την πρόκριση ως πρώτη από τον όμιλό της.

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