Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος 1-3: Ιστορική νίκη με μεγάλη ανατροπή και ηγέτη Σαλάχ για τους «Φαραώ»

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μο Σαλάχ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, με ένα γκολ και μια ασίστ συνέβαλε καθοριστικά ώστε η χώρα του να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Μουντιάλ, 92 χρόνια και 25 ημέρες μετά την παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη, με τη Νέα Ζηλανδία να μπαίνει πιο δυνατά στην αναμέτρηση και να παίρνει προβάδισμα στο 15ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέιν, ο Σούρμαν σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, καθώς οι «Φαραώ» ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν στην ισοφάριση στο 59'. Ο Ζίκο βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η Αίγυπτος συνέχισε να πιέζει και ολοκλήρωσε την ανατροπή με εξαιρετική συνεργασία των Ζίκο και Σαλάχ, με τον τελευταίο να τελειώνει τη φάση με όμορφο πλασέ για το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Τρεζεγκέ, έπειτα από σέντρα του Σαλάχ, σκοράροντας με δύσκολη κεφαλιά και βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» για την ομάδα του.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Αίγυπτος ανέβηκε στην κορυφή του Group G κι «αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, ενώ από την άλλη η Νέα Ζηλανδία διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση και θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της την τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Βέλγιο.

Διαιτητής: Ομάρ Αλάλι (Η.Α.Ε.)

Κίτρινες: 20’ Σινγκ, 34’ ΜακΚόουατ - 17’ Λασίν

Αποβολές: -

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).