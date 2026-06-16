Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1: Η ομάδα του Δώνη πήρε βαθμό από τη «σελέστε»

Η Σαουδική Αραβία κάτι παθαίνει όταν βλέπει σε πρεμιέρα Μουντιάλ, ομάδα της λατινικής Αμερικής με γαλάζιο. Μετά το θρίαμβο στο Κατάρ επί της Αργεντινής, ήρθε η σειρά της Ουρουγουάης να μην μπορέσει να… υποτάξει τους Ασιάτες. Το τελικό 1-1 είναι σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα του Γιώργου Δώνη. Ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην ιστορία, που παίρνει βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ο αγώνας στο Μαϊάμι δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος, με το τέμπο να μένει χαμηλά. Κάτι που βόλευε τη Σαουδική Αραβία. Από μια στατική φάση, μάλιστα, μπήκε μπροστά στο σκορ λίγο πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, η Ουρουγουάη άλλαξε… ταχύτητα. Έγινε απόλυτη κυρίαρχος στο ματς και είχε πολλές ευκαιρίες. Μεταξύ αυτών και δοκάρι.

Ο εκπληκτικός Αλ Οβαϊς έμοιαζε με ήρωα. Κάνοντας αμέτρητες επεμβάσεις για να κρατήσει το αποτέλεσμα για την ομάδα του. Δεν τα κατάφερε μόνο σε μία φορά, όταν και ήρθε η ισοφάριση. Ειδικά το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν κάθε φάση και ευκαιρία για την ομάδα του Μπιέλσα.

Το τελικό 1-1 έφερε χαμόγελα στη Σαουδική Αραβία του Δώνη. Και έχει στην ισορροπία το Group H, καθώς πέρα από τους Ασιάτες και την Ουρουγουάη που έχουν από 1 βαθμό, το ίδιο συμβαίνει και με τις Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήριο. Με τους «μικρούς» να… δαγκώνουν στην πρεμιέρα.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ωραίο σουτ του Αραούχο λίγο έξω απ’ την περιοχή, ο Αλ Oβαϊς έδιωξε με τις γροθιές.

18’ Πίεση και κλέψιμο της Σαουδικής Αραβίας, ο Αλ Νταουσαρί κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή και σούταρε δυνατά, όμως δεν βρήκε στόχο.

30’ Σέντρα από τον Αραούχο στα δεξιά, ο Βαλβέρδε πήρε την πρώτη κεφαλιά-γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι και από το ύψος της μικρής περιοχής ο Βίνιας δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Αλ Oβαϊς να τον σταματά.

38’ Κόρνερ για τη Σαουδική Αραβία, η μπάλα «έσπασε» και έφτασε στον Αλ Αμρί στο ύψος του πέναλτι, σούταρε δυνατά με τον Μουσλέρα να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

41’ ΓΚΟΛ 1-0: Νέο κόρνερ για τους Σαουδάραβες, ο Κανό από το ύψος του πέναλτι πήρε δυνατή κεφαλιά, ο Μουσλέρα δεν έδιωξε καλά και ο Αλ Αμρί πήρε το «ριμπάουντ» από κοντά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα!

45’ Κεφαλιά του Βίνιας μετά από φάουλ, ο Αλ Οβαϊς μπλόκαρε την μπάλα.

46’ Σέντρα από δεξιά, ο Βίνιας στο πρώτο δοκάρι πήρε κεφαλιά «ψαράκι», με τον Αλ Οβαϊς να διώχνει εντυπωσιακά.

50’ Μετά από κόρνερ και πάλι ο Βίνιας πήρε κεφαλιά, ελάχιστα άουτ η μπάλα.

59’ Ο Βαρέλα έκανε ωραία σέντρα από δεξιά, δυνατή κεφαλιά του Κανόμπιο, χωρίς να βρει στόχο.

60’ Άφησε ο Βαρέλα στον Ουγκάρντε έξω απ’ την περιοχή, με αρκετά σώματα μπροστά του σούταρε ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την μπάλα να τραντάζει το κάθετο δοκάρι της Σαουδικής Αραβίας.

73’ Κόρνερ με τον Βαλβέρδε, ο Αλ Μπρικάν παραλίγο να στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αλλά τελικά την έστειλε στην εξωτερική πλευρά.

80’ ΓΚΟΛ 1-1: Σέντρα από αριστερά, ο Βίνιας πήρε την κεφαλιά, ο Αλ Οβαϊς έδιωξε αλλά όχι καλά και ο επερχόμενος Αραούχο απ’ το ύψος της μικρής περιοχής και πλάγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση!

83’ Εξαιρετικό σουτ του Ροντρίγκες με δύναμη, η μπάλα ελάχιστα άουτ.

87’ Καλό σουτ του Αμπντουλχαμίντ, δεν βρήκε στόχο ο μπακ της Σαουδικής Αραβίας.

90+1’ Ο Σανάμπρια από αριστερά γύρισε την μπάλα, ο Ντε Λα Κρουζ σούταρε με τη μία και ο Αλ Οβαϊς με εντυπωσιακή επέμβαση έδιωξε.

90+3’ Κόρνερ με πάσα προς τα έξω, ο Βαλβέρδε σούταρε δυνατά, ξανά ο Αλ Οβαϊς έκανε σπουδαία επέμβαση.

90+6’ Διαγώνιο δυνατό σουτ του Ροντρίγκες, ο Αλ Οβαϊς ξανά έδιωξε σε κόρνερ.

Σαουδική Αραβία (Δώνης): Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ (92' Λατζαμί), Αλταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί (92' Αλ Χαμντάν), Κανό, Τζουγαΐρ, Αλ Καϊμπαρί, Αλ Σαμάτ (81΄ Αλ Μπουσάλ), Αλ Νταουσαρί, Αλ Μπρικάν (92' Αλ Χατζί).

Ουρουγουάη (Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Βίνια (46΄ Σανάμπρια), Κάσερες, Ολιβέρα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε (72' Ντε Λα Κρους), Βαλβέρδε, Βίνιας (90' Αγκίρε), Αραούχο (81΄ Ροντρίγκες), Νούνιεζ (46΄ Κανόμπιο).