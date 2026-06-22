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Αργεντινή - Αυστρία 2-0: GOAT Μέσι την οδηγεί!

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ και με δύο ακόμα δικά του γκολ έδωσε τη νίκη στην Αργεντινή με 2-0 επί της Αυστρίας και μαζί την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.  

Αργεντινή - Αυστρία 2-0: GOAT Μέσι την οδηγεί!
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Με τον Λιονέλ Μέσι να φτάνει τα 18 γκολ και να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ (ξεπερνώντας τον Κλόζε), η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους «32», εξασφαλίζοντας -σε μεγάλο βαθμό- και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου.

Η Πρωταθλήτρια Κόσμου από το 2022, μετράει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μάλιστα ο Pulga έχει πετύχει και τα πέντε της γκολ σε αυτά τα ματς, δείχνοντας αποφασισμένος να την πάρει από το χέρι και να την οδηγήσει μέχρι το τέλος! Αν, βέβαια, δεν είχε χάσει και πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα, ίσως να μετρούσε δεύτερο σερί χατ-τρικ.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για την Αργεντινή, η οποία κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες από τον Πος. Ο Μέσι έστησε τη μπάλα στη βούλα, όμως έστειλε τη μπάλα άουτ στο 10'.

Παρόλα αυτά, φαινόταν ότι ο Pulga ήταν σε (ακόμα μία) μεγάλη μέρα, σε κάθε άγγιγμα της μπάλας. Έτσι, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 38΄ ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμ. Μαρτίνες, Λισ. Μαρτίνες, Ρομέρο (58΄ Οταμέντι), Μεντίνα (82΄ Ταλιαφίκο), Μολίνα, Ντε Πολ (82΄ Παρέδες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Μέσι, Αλμάδα (64΄ Άλβαρες), Λαουτ. Μαρτίνες (64΄ Γκονζάλες)

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ράνγκνικ): Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος (68΄ Πρας), Αλάμπα (68΄ Φριντλ), Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σμιντ (78΄ Βίμερ), Λάιμερ, Ζάμπιτσερ, Βάνερ (68΄ Αρναούτοβιτς), Γκρέγκοριτς (85΄ Τσούκουε)

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