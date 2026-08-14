AEK: Άμεσες οι εξελίξεις για αριστερό μπακ πριν τη Λέφσκι - Το deal με Ρέιντζερς για Πενράις

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε νωρίτερα τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Ρέιντζερς, για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς. Ο Πενράις, μάλιστα, αναμένεται να περάσει από ιατρικά την Παρασκευή (14/08)

Να θυμίσουμε ότι στην ΑΕΚ είχαν πάρει την απόφαση να παραχωρηθεί ο Πένραϊς και να υπάρξει αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι ποδοσφαιριστής ήρθε σε συμφωνία με τη Ρέιντζερς, η οποία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την «Ένωση».

Σε πρώτη φάση παρατηρήθηκε διαφορά για το ενοίκιο του δανεισμού, αλλά η ομάδα της Γλασκώβης έδειξε πόσο ήθελε τον παίκτη, προσφέροντας ένα υψηλό ενοίκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που αναμένεται να καταβάλει η σκωτσέζικη ομάδα στην ΑΕΚ θα φτάσει τις 500.000 ευρώ, ήτοι περίπου το μισό του ποσού που θα μπει ως οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να φέρει και άμεσες εξελίξεις όσον αφορά στην απόκτηση αριστερού μπακ, καθώς τη δεδομένη στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Σταύρος Πήλιος. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έπρεπε να καταθέσει τη λίστα στην UEFA μέχρι τα μεσάνυκτα, αλλά έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης στη Σοφία, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (18/08)

Οριστικά στην Ιντερνασιονάλ ο Ελίασον

Την ίδια ώρα, οριστική θα πρέπει να θεωρείται κι η παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θα δοθεί δανεικός στην Ιντερνασιονάλ. Η συμφωνία αφορά μονοετή δανεισμό, με τη βραζιλιάνικη ομάδα να καταβάλλει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μέρλο, η οψιόν αγοράς του Ελίασον θα ανέρχεται τελικά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αντί για τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόταση του βραζιλιάνικου συλλόγου.