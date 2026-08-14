ΑΕΚ: Συμφωνία με Ρέιντζερς για δανεισμό του Πενράις, αποκάλυψε ο Ρομάνο

Ο Τζέιμς Πενράις καταλήγει με τη μορφή δανεισμού στους Ρέιντζερς. Αυτό υποστηρίζει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του, για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες είναι σε συζητήσεις τον τελευταίο καιρό και φαίνεται πως το deal δεν είναι μακριά.

Ο Ρομάνο υποστηρίζει πως ο Πενράις θα παραχωρηθεί δανεικός και στη συμφωνία θα προβλέπεται και οψιόν αγοράς. Με τον τρόπο αυτό οι Ρέιντζερς κερδίζουν τη «μάχη» για την απόκτηση του Πενράις.

Την περασμένη σεζόν ο ποδοσφαιριστής είχε 25 συμμετοχές με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα.